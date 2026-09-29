Retiro de Catriel Soto: el “Cacique” entrerriano se despidió de la alta competencia

El retiro de Catriel Soto marca el final de una extensa carrera en el ciclismo de montaña. El colonense representó dos veces a Argentina en los Juegos Olímpicos, fue campeón panamericano y conquistó numerosos títulos nacionales e internacionales.
El retiro de Catriel Soto puso fin a una de las trayectorias más destacadas del ciclismo de montaña entrerriano y argentino. El deportista nacido en Colón, que representó al país en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, anunció este lunes que deja la alta competencia después de décadas dedicadas al deporte.
El “Cacique”, como fue conocido a lo largo de su carrera, comunicó la decisión a través de sus redes sociales. Allí repasó las emociones que atravesó antes de dar el paso definitivo y reconoció que desde hacía tiempo sabía que el momento de despedirse estaba cerca.
“Después de tantos años, me despido de las competencias en el alto rendimiento deportivo. Hace ya mucho tiempo sabía que este momento estaba cada vez más cerca. Sin embargo, me resistía. Siempre encontraba una razón para seguir un poquito más, para intentarlo una vez más”, expresó Soto.
La pasión que lo llevó a seguir compitiendo
El ciclista entrerriano explicó que su vínculo con el deporte fue determinante para prolongar su carrera. “Quizás esa pasión y ese amor profundo por lo que hacía fueron los que me llevaron a seguir adelante tantas veces, incluso cuando las cosas se ponían difíciles”, sostuvo.
Soto, nacido el 29 de abril de 1987, comenzó a competir en ciclismo cuando tenía ocho años, después de haber sido arquero en el Club Defensores de Colón. Con el paso de los años se convirtió en una de las principales referencias argentinas del mountain bike y llegó a competir en los escenarios más importantes del mundo.
Entre sus logros se encuentran diez títulos argentinos en la especialidad XCO (Cross Country Olímpico), ocho de ellos obtenidos consecutivamente entre 2010 y 2018. Además, recibió el Premio Olimpia de Plata en 2013 y llegó a ocupar el décimo puesto del ranking mundial.
“Di mi máximo durante toda mi carrera”
Al momento de despedirse, el integrante del Coloma Team español remarcó la tranquilidad con la que cierra su etapa en el alto rendimiento. “Aproveché de la mejor manera posible cada oportunidad que apareció en el camino y traté siempre de dar lo mejor de mí”, manifestó.
“Me siento profundamente satisfecho y, sobre todo, agradecido por cada logro conseguido. Detrás de cada uno hubo sacrificio, esfuerzo, momentos difíciles, renuncias, alegrías y muchísimas personas que hicieron posible este camino”, agregó el entrerriano.
Sobre la etapa que comienza, Soto admitió que todavía no definió cuál será su próximo desafío. “Hoy es momento de dejar atrás esa mochila que durante tantos años cargó sueños, ilusiones, amor y pasión, para darle lugar a nuevas aventuras, nuevos desafíos y nuevas oportunidades”, señaló, al tiempo que reconoció que aún no tiene “un rumbo completamente claro”.
Dos Juegos Olímpicos con la Selección Argentina
Uno de los puntos más importantes de la carrera de Catriel Soto fueron sus dos participaciones olímpicas. Su debut se produjo en Londres 2012, donde finalizó en el puesto 26 en el circuito de Hadleigh Farm tras completar las seis vueltas con un registro de 1 hora, 35 minutos y 13 segundos.
Cuatro años más tarde volvió a representar a Argentina en Río de Janeiro 2016. En aquella oportunidad terminó 25º con un tiempo de 1:42.01. El suizo Nino Schurter obtuvo la medalla dorada, seguido por el checo Jaroslav Kulhavy y el español Carlos Coloma.
Las experiencias olímpicas se sumaron a una extensa participación en competencias continentales y mundiales. Soto construyó una trayectoria que incluyó medallas panamericanas, sudamericanas y actuaciones destacadas en campeonatos mundiales de la Unión Ciclista Internacional.
Una carrera repleta de títulos internacionales
Entre sus resultados más destacados figura el campeonato Panamericano Sub 23 de MTB conseguido en Santiago de Chile en 2009. Ese mismo año alcanzó el décimo puesto en el Mundial UCI Sub 23 disputado en Canberra, Australia.
En 2013 se consagró campeón Latinoamericano de XCO y XCE y consiguió una medalla de bronce en el Mundial UCI de XCE realizado en Sudáfrica. También fue subcampeón mundial de XCE en Andorra y tercero en Noruega. En 2016, además, obtuvo el título panamericano de MTB en Catamarca.
Su historial incluye también la medalla plateada en el Cross Country masculino de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. En los Juegos Suramericanos, en tanto, participó en Medellín 2010, Santiago de Chile 2014 y Asunción 2022, con un bronce como mejor resultado en la edición disputada en territorio chileno.
Los últimos logros del “Cacique”
Soto también conquistó una medalla dorada individual y una plateada por equipos en el Panamericano de MTB disputado en Paipa, Colombia, en 2017. Fue campeón nacional de Endurance en 2011, logró el bronce panamericano de MTB en Pereira en 2018 y se consagró campeón nacional de Rally Cross en 2014 y 2015.
La vigencia deportiva del colonense se mantuvo hasta los últimos años de su carrera. En 2023 volvió a coronarse campeón argentino de XCO en La Calera, Córdoba, mientras que en 2025 obtuvo el título XCC Short Track del Campeonato Argentino de MTB en San Luis, publicó Análisis Digital.
Uno de sus logros más recientes llegó en marzo de 2026, cuando se consagró campeón sudamericano XCM (Cross Country Marathon) en Minas, Uruguay. Fue otra conquista para un palmarés que, después de años de competencia nacional e internacional, quedará como parte de su legado deportivo.
El agradecimiento antes de cerrar una etapa
En su mensaje de despedida, Soto dedicó un espacio especial a quienes lo acompañaron durante todos estos años. “Primero, a mi familia, que fue siempre el pilar más importante. Los que estuvieron en los buenos momentos y, especialmente, en los no tan buenos. Los que acompañaron, sostuvieron, entendieron ausencias y sacrificios y estuvieron siempre detrás de cada paso”, expresó.
El agradecimiento también alcanzó a las personas y organizaciones que formaron parte de su recorrido profesional. “A mis entrenadores, equipos, sponsors, compañeros, staff y a cada una de las personas que fueron formando parte de este camino”, manifestó el ciclista.