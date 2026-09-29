Rally Argentino en Diamante y Valle María: el cronograma completo y los horarios de los cortes de caminos

El cronograma del Rally Argentino en Diamante y Valle María quedó definido para la séptima fecha del campeonato, que se disputará desde el viernes 2 hasta el domingo 4 de octubre. La organización confirmó los horarios de cada tramo, los sectores destinados al público y una serie de disposiciones de seguridad que deberán tener en cuenta quienes concurran a observar la competencia.

El Rally de Entre Ríos – Diamante – Valle María reunirá a pilotos y equipos de distintos puntos del país y tendrá actividad durante tres jornadas.

Una de las principales recomendaciones para los espectadores está relacionada con los horarios de ingreso. Por cuestiones de seguridad, los accesos a los caminos utilizados para cada prueba serán cerrados una hora antes del horario establecido para el comienzo de la competencia, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

Viernes: Shakedown y Superprime Nocturno

La actividad comenzará el viernes 2 de octubre a las 13 horas, con el Shakedown en Valle María. Más tarde, el protagonismo se trasladará a Diamante, donde se realizará la presentación oficial de los equipos y vehículos participantes.

A las 19:30 horas, el Predio Martín Fierro, ubicado en Falucho y Brown, será escenario del acto de apertura, que incluirá espectáculos artísticos, palabras alusivas y la interpretación del Himno Nacional Argentino. Posteriormente, a las 20:30 horas, se pondrá en marcha el Superprime Nocturno en el Campo de Jineteada del mismo predio.

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El intendente de Diamante, Ezio Gieco, anticipó que allí habrá un circuito corto, de aproximadamente 800 metros, para acercar la competencia al público. "La gente podrá conocer y escuchar el rugido de los motores", señaló al referirse a la propuesta.

Los tramos previstos para el sábado

La competencia propiamente dicha continuará el sábado 3 desde las 8:43 horas, con el primer tramo en Diamante, que irá desde la zona de Pre Delta hasta la Comisaría de Ejido. A las 9:11 horas se largará el recorrido comprendido entre la Escuela Nº 36 y la Escuela Nº 4.

Valle María tendrá su primera actividad competitiva a las 9:54 horas, con el tramo que partirá desde el camino al Balneario y llegará hasta Arroyo Crespo. Los diferentes recorridos tendrán nuevas pasadas durante el mediodía.

A las 15:31 horas llegará otro de los atractivos de la jornada: el Super Prime "El Cruce", que se desarrollará en el Acceso Sur de Diamante, en la intersección de la ruta provincial 11 y la ruta nacional 131. Durante todo el sábado, el Complejo Turístico Valle de la Ensenada funcionará como sector de asistencia mecánica para los equipos.

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Domingo: definición y entrega de premios

El domingo 4, la acción comenzará nuevamente a las 8:43 horas. En Diamante se correrá desde el Super Prime del Acceso Sur hasta la Comisaría de Ejido. Luego, desde las 9:36 horas, los vehículos competirán en Valle María, con un recorrido desde Arroyo Crespo hasta esa localidad. Posteriormente se realizarán nuevas pasadas por ambos sectores.

La definición llegará a las 13:10 horas con la Súper Especial Strobel, que tendrá como escenario el Complejo Turístico Valle de la Ensenada. Finalmente, a las 14:30 horas se realizará allí mismo la ceremonia de entrega de premios que marcará el cierre de la séptima fecha del campeonato.

Para quienes quieran acercarse previamente, el predio de asistencia mecánica de Valle de la Ensenada estará habilitado desde el miércoles 30 de septiembre, de 8 a 23 horas. El ingreso del público será peatonal, habrá un sector habilitado para estacionamiento y el acceso será libre y gratuito, al igual que en los tramos de competencia.