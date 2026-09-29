La Cocina del Once sorprendió con tostadas de batata, carré con yatay y pan de cacao

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once preparó un menú completo e ideal para disfrutar en casa. La cocinera Natalia Cettour elaboró tostadas de batata con cerdo desmechado, carré de cerdo con manteca de yatay y pan de cacao y chocolate acompañado con queso de campo y reducción de arándanos.
La Cocina del Once presentó un menú de tres preparaciones a cargo de Natalia Cettour, con una propuesta que combinó carne de cerdo, vegetales, frutas y chocolate, bajo la conducción de Danisa Todoro.
La entrada tuvo como protagonistas a la batata y el cerdo desmechado, unidos por una vinagreta de naranja. Para el plato principal, la propuesta fue un carré de cerdo con manteca de yatay, que incorporó el sabor de este fruto a la preparación.
El menú se completó con un pan de cacao y chocolate, acompañado con queso de campo y reducción de arándanos, logrando una combinación entre sabores dulces y salados.
Tostadas de batata con cerdo desmechado
Para la entrada se necesita una batata grande pelada y carré de cerdo previamente cocido y desmechado. La preparación reemplaza el pan de una tostada convencional por rodajas de batata horneadas.
La batata debe cortarse en rodajas de aproximadamente un centímetro de espesor y llevarse al horno hasta conseguir que quede tierna en su interior y dorada por fuera. Una vez listas, se coloca sobre cada una una porción de cerdo desmechado caliente.
El toque final está dado por una vinagreta de naranja, que aporta humedad y un contrapunto entre lo cítrico y lo dulce.
Cómo preparar la vinagreta de naranja
Para realizarla se utiliza el jugo de una naranja, tres cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de vinagre de manzana y una cucharada de miel. También se incorporan sal y pimienta a gusto.
Todos los ingredientes deben mezclarse y emulsionarse hasta conseguir una preparación integrada. La vinagreta se incorpora al final, directamente sobre las tostadas de batata y el cerdo caliente.
De esta manera queda lista una entrada sencilla, en la que la base de batata se combina con la carne desmechada y la frescura de la naranja.
Carré de cerdo con manteca de yatay
Para el plato principal, Natalia Cettur propuso un carré de cerdo acompañado por una manteca saborizada con yatay. Para elaborarla se necesitan 100 gramos de pulpa de yatay, 200 gramos de manteca pomada, una cucharadita de miel, romero fresco, sal y pimienta.
La manteca pomada se mezcla con la pulpa de yatay, la miel y el romero fresco. Finalmente, se incorporan sal y pimienta hasta integrar los ingredientes.
Por separado, el carré de cerdo se salpimienta y se sella por todos sus lados, un procedimiento que permite dorar la superficie antes de continuar la cocción.
Cocción y terminación del carré
Una vez sellada la carne, se cubre con la manteca de yatay previamente preparada y se lleva al horno para completar la cocción.
Durante ese proceso, el carré debe bañarse con sus propios jugos. De esta manera, la manteca saborizada acompaña la carne durante la cocción y forma parte de la terminación del plato.
Al retirarlo del horno, se deja reposar antes de cortarlo en porciones. Ese descanso marca el paso final antes de servir el plato principal.
Pan de cacao y chocolate
Para completar el menú se preparó un pan con 500 gramos de harina, siete gramos de levadura, 110 gramos de chocolate para postre, 55 gramos de cacao, 50 gramos de azúcar negra, 370 mililitros de agua y una pizca de sal.
El primer paso consiste en mezclar la harina con el cacao, el azúcar negra, la levadura y la sal. Luego se incorpora el agua y se amasa hasta integrar la preparación.
A continuación, se agrega el chocolate para postre picado y se deja levar la masa. Después del primer levado, se le da forma al pan y se deja levar nuevamente antes de llevarlo al horno.
Queso de campo y arándanos para acompañar
El pan se hornea a 180 °C durante aproximadamente 30 a 40 minutos, hasta completar su cocción. La combinación de cacao, chocolate y azúcar negra le aporta el perfil característico a esta preparación.
Para servirlo, la propuesta incorpora queso de campo y reducción de arándanos como acompañamientos, sumando cremosidad y un componente frutal al pan de cacao.
Así, Natalia Cettour completó en La Cocina del Once un menú de tres pasos que tuvo al cerdo como protagonista de la entrada y el principal, incorporó el yatay y cerró con una preparación de cacao y chocolate acompañada por sabores de campo.