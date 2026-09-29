Una réplica del monumento a San Martín viajará desde Paraná hasta Francia

Una réplica del Monumento al Libertador General San Martín, ubicado en Paraná, será enviada en los próximos días al museo de Boulogne-sur-Mer, Francia, ciudad donde murió José de San Martín. La iniciativa de la Asociación Sanmartiniana buscó difundir la historia del homenaje y, al mismo tiempo, generar un vínculo entre quienes visiten el espacio francés y la capital entrerriana.

La elección del monumento estuvo relacionada con su importancia histórica. “Elegimos este monumento para que represente a los paranaenses, ya que está ubicado en este lugar, pero además por toda la historia que tiene, porque es el primer homenaje público que se le hace al General San Martín”, explicaron a Elonce.

La réplica será recibida en Boulogne-sur-Mer por personal del Regimiento de Granaderos a Caballo. “Allí lo recibe un granadero, su oficial principal Torres. Este oficial es personal activo del Ejército y es el encargado de difundir después lo que le vamos a donar”, señalaron.

La historia detrás del monumento

Desde la Asociación Sanmartiniana explicaron que el origen del homenaje se remontó a una decisión de Justo José de Urquiza, cuando se desempeñaba como gobernador de Entre Ríos, poco después del fallecimiento de San Martín.

“Este es el primer homenaje público que le hace el General Urquiza en el momento en que era gobernador. Es el primero que lo reconoce como Libertador”, destacaron.

Según explicaron, “a menos de un año del fallecimiento del General San Martín, manda a construir esta columna en honor al Libertador”. Sin embargo, transcurrieron alrededor de 100 años hasta que finalmente el monumento fue construido en el lugar donde se encuentra actualmente.

Un código QR con información en cuatro idiomas

Francisco Garay, integrante de la Asociación Sanmartiniana, explicó a Elonce que la réplica incorporó un código QR mediante el cual cualquier persona podrá acceder a información sobre el monumento y su ubicación.

“La información que tiene este QR te lleva a contar un poco de historia del propio monumento en sí. También cuenta dónde está ubicado y, si lo buscás en Google Maps, lo vas a encontrar como Monumento al Libertador”, detalló.

El contenido estará disponible en castellano, inglés, portugués y francés. Además de la historia del monumento, ofrecerá imágenes e información sobre las actividades desarrolladas por la asociación y el Cruce de los Andes.

Una puerta desde Francia hacia Paraná

La presentación de la réplica contó con la participación de vecinos, quienes fueron invitados a conocer la iniciativa y tomarse una fotografía que acompañará la pieza en su viaje.

“La convocatoria era sacarse una foto que también va a ir acompañando la réplica. Era mostrarla, que vieran lo que contiene el QR y contarles lo que hacemos”, explicó Garay.

La expectativa de la Asociación Sanmartiniana fue que el proyecto también contribuya a promocionar Paraná entre quienes visiten el museo francés.

“Imaginamos que los turistas que estén en Francia y conozcan este monumento, cuando escaneen el QR, los va a traer acá, a Paraná, a este lugar”, expresaron.

La réplica será enviada próximamente a Boulogne-sur-Mer, donde quedará vinculada al espacio dedicado a preservar y difundir la memoria del General José de San Martín.