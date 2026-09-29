Las lluvias registradas durante la madrugada de este martes acumularon aproximadamente 20 milímetros en Paraná y provocaron ingresos de agua en viviendas ubicadas bajo cota de inundación. Protección Civil recibió llamados y recorrió canales, desagües y zonas vulnerables.

El coordinador municipal de Protección Civil, Lucas García, explicó a Elonce que el período de mayor intensidad se produjo alrededor de las 3.25. Los pedidos de asistencia no fueron numerosos y provinieron principalmente de familias que viven en sectores bajos o próximos a cursos de agua.

La lluvia acumuló 20 milímetros en Paraná y hubo ingresos de agua en viviendas

“Recibimos llamados mayoritariamente de personas que están bajo cota de inundación o en zonas de afluentes, donde el agua muchas veces se desplaza hacia las viviendas”, explicó García.

Entre los sectores afectados se encontraba Bajada Grande, donde circularon imágenes de casas con agua en su interior.

El funcionario también mencionó pequeños anegamientos en la zona de Capibá, aunque destacó que el agua logró escurrir con rapidez. “Se produjeron pequeños anegamientos, pero, como se observaba en las calles, el agua fue desplazándose rápidamente”, indicó.

Asimismo, García indicó que el área de tormentas comenzaba a desplazarse hacia el norte de Entre Ríos. En ese sentido, el funcionario municipal recordó que las condiciones podían modificarse rápidamente y pidió a los vecinos mantener limpios los desagües domiciliarios, no arrojar residuos en la vía pública y evitar circular por calles anegadas.

Recorrieron canales y afluentes

Durante la madrugada, los equipos municipales realizaron recorridas preventivas para verificar el funcionamiento de los desagües y controlar el nivel del agua.

Las tareas se extendieron aproximadamente desde las 0.30 hasta las 3 e incluyeron la inspección de canales y afluentes. “Se hizo un repaso consecutivo por todos los canales para verificar el agua y su respectivo desplazamiento”, señaló el coordinador.

Además, cuadrillas municipales habían realizado trabajos preventivos de limpieza en calles y desagües para facilitar el escurrimiento.

García consideró que las precipitaciones tuvieron un impacto diferente según el sector de la ciudad y señaló que algunos barrios recibieron un volumen mayor de agua.

Asistencia por los daños del granizo

Antes de las nuevas lluvias, Protección Civil había entregado materiales para cubrir techos precarios dañados por la tormenta de granizo registrada durante el fin de semana.

“Se asistió a vecinos que tenían techos afectados por las piedras de diferentes dimensiones que cayeron durante la tormenta anterior”, relató.

Los elementos fueron destinados principalmente a familias con viviendas vulnerables, con el objetivo de evitar nuevos ingresos de agua.

El funcionario vinculó las precipitaciones con el período de mayor inestabilidad asociado al fenómeno de El Niño y aseguró que el municipio trabajaba desde enero en un plan de contingencia.

“Desde la Secretaría de Desarrollo Humano venimos trabajando en la preparación, la capacitación y el acompañamiento a los vecinos”, explicó.

En tanto, Protección Civil continuaba con el seguimiento de los radares y la evolución de los fenómenos meteorológicos.

Rescataron a niños durante un incendio

En la oportunidad, García brindó detalles sobre un incendio ocurrido durante la noche del lunes en una vivienda del barrio Paraná XIV.

El fuego se inició en una de las tres habitaciones del inmueble, donde se encontraban menores de edad. “Gracias a la rápida actuación de los vecinos y de la Policía, los chicos pudieron ser sacados y trasladados al hospital para una revisión”, destacó.

Entre los menores asistidos se encontraban un niño de ocho años y un bebé. Ambos recibieron atención médica tras ser retirados del domicilio.

En ese sentido, García valoró la intervención de quienes se encontraban cerca de la vivienda al momento del incendio. “Siempre hablamos de la importancia del primer respondiente: el vecino que está al lado, observa la situación y puede brindar una gran ayuda”, manifestó.

Bomberos trabajó posteriormente para controlar el foco y evitar que las llamas se propagaran al resto del inmueble.

Las causas del incendio quedaron bajo investigación del área pericial de Bomberos de la Policía.