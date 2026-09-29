"Miércoles Mayores" propone repensar las miradas sobre las vejeces

El licenciado en Gerontología y defensor del Pueblo adjunto, Fernando Veiga, explicó a Elonce que el encuentro abordará las miradas comunitarias sobre las vejeces y su influencia en políticas públicas. Será abierto y gratuito.
El ciclo Miércoles Mayores realizará este miércoles 30 de septiembre, desde las 15, una nueva mesa de diálogo en Casa Grande, ubicada en Andrés Pazos 35 de Paraná. El encuentro estará abierto a toda la comunidad y tendrá como eje las representaciones sociales sobre las vejeces.
La actividad se desarrollará dentro del Programa Adulteces y Vejeces de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). El espacio promueve encuentros de escucha, reflexión y defensa de los derechos de las personas mayores.
El licenciado en Gerontología y defensor del Pueblo adjunto, Fernando Veiga, explicó a Elonce que la propuesta buscará analizar cómo las miradas sociales sobre las personas mayores influyen en las decisiones estatales.
Las representaciones sobre la vejez
“Nos espera una mesa de diálogo muy interesante acerca de las representaciones sociales desde la comunidad”, anticipó Veiga.
El especialista señaló que la percepción construida en torno a las vejeces puede condicionar la elaboración de normativas y políticas públicas. “Según qué representación o mirada tengamos sobre las personas mayores, el Estado, los gobernantes o los funcionarios pueden crear políticas que habiliten posibilidades o que las limiten”, explicó.
Por ese motivo, la jornada invitará a reflexionar sobre los modelos de envejecimiento presentes en la comunidad y las expectativas personales frente a esa etapa de la vida.
“Es importante pensar qué imagen tenemos de una persona mayor, qué tipo de vejez queremos transitar y qué clase de viejo o vieja queremos llegar a ser”, sostuvo.
La mesa contará además con la participación de la magíster Celia Chusti y de Arsenio Mendoza, coordinador de la propuesta.
Encuentros cada 15 días
Miércoles Mayores reúne quincenalmente a personas mayores, profesionales y miembros de la comunidad para conversar sobre diferentes asuntos vinculados con el envejecimiento.
Durante las jornadas se abordan temáticas relacionadas con la salud, los derechos, la autonomía, los vínculos, la prevención y las condiciones necesarias para transitar una vejez plena.
“Son personas mayores que se reúnen a conversar junto con profesionales sobre diferentes temas. En esta oportunidad hablaremos específicamente de las representaciones de las vejeces en la comunidad”, detalló Veiga.
La iniciativa también cuenta con un grupo de comunicación mediante el cual los participantes comparten inquietudes y proponen asuntos para futuros encuentros.