Eran compañeros de pádel, pero él comenzó a acosarla y lo detuvieron

Una mujer de 37 años denunció por acoso a su compañero de pádel en Puerto Iguazú, Misiones, luego de recibir reiterados mensajes amorosos pese a que no mostraba interés.

Según denunció en la Comisaría de la Mujer de Puerto Iguazú, dependiente de la Unidad Regional V, desde otro número de teléfono, le enviaron fotografías íntimas del hombre y le dijeron que él le habría realizado un supuesto “trabajo de brujería”. El acusado, de 42 años, fue detenido por orden judicial.

La mujer señaló que los mensajes de su compañero habían comenzado en julio y que persistían a pesar de su falta de interés.

Además, contó que recibió una comunicación desde otra línea: quien la contactó hizo referencia a la supuesta brujería, le mandó las imágenes del acusado y la amenazó con denunciarla. La mujer manifestó que desconocía los motivos de esa advertencia. El informe no identifica a la persona que envió esos mensajes, indica Infobae.

En el marco de las actuaciones por coacción, la Policía cumplió una orden de allanamiento, secuestro y detención. Durante el procedimiento, los efectivos arrestaron al denunciado e incautaron un teléfono celular Samsung y una CPU marca Kanji.