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Sociedad Medida sanitaria de alcance nacional

ANMAT prohibió productos de limpieza y desinfectantes de una marca en todo el país

La medida alcanza a productos B&T Química que no estén debidamente inscriptos. ANMAT detectó su comercialización online y abrió un sumario sanitario a la firma.

29 de Septiembre de 2026
ANMAT prohibió productos de limpieza
ANMAT prohibió productos de limpieza

La medida alcanza a productos B&T Química que no estén debidamente inscriptos. ANMAT detectó su comercialización online y abrió un sumario sanitario a la firma.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización, publicidad y distribución en todo el país de productos de limpieza, desinfectantes y otros domisanitarios de la marca B&T Química que no se encuentren debidamente inscriptos. La medida también alcanza a las plataformas de venta electrónica.

 

La decisión quedó establecida mediante la Disposición 6173/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. Además, el organismo dispuso la apertura de un sumario sanitario contra B&T Química S.R.L. por presuntos incumplimientos a la normativa vigente.

 

Las actuaciones comenzaron como consecuencia de tareas de fiscalización y monitoreo realizadas por el Servicio de Domisanitarios de ANMAT. A partir de una denuncia, el organismo tomó conocimiento de la comercialización de productos de la marca B&T Química sin registro sanitario.

 

Detectaron ventas por internet y redes sociales

Durante la investigación, ANMAT constató que los productos se promocionaban y comercializaban a través de la página web de la marca, redes sociales y plataformas digitales.

 

Entre los artículos detectados había desinfectantes, limpiadores y aromatizantes. Según indicó la disposición, inicialmente se comprobó que los productos investigados no estaban inscriptos ante ANMAT y tampoco se había identificado un establecimiento responsable habilitado por el organismo.

 

Posteriormente, B&T Química S.R.L. se inscribió ante ANMAT y recibió el correspondiente legajo. El domicilio declarado coincidía con el que figuraba en la página web donde eran ofrecidos los productos.

 

 

La empresa inició la regularización

ANMAT notificó a la compañía sobre la comercialización de productos sin registro y advirtió que esa situación podía representar un incumplimiento de la normativa vigente.

La firma respondió a las comunicaciones e informó que estaba llevando adelante las acciones necesarias para regularizar la situación de los productos.

 

Según consta en la disposición, posteriormente la empresa inscribió determinados productos de riesgo 1 correspondientes a limpiadores y suavizantes.

 

ANMAT también consultó a la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires sobre los productos investigados y recibió como respuesta que tampoco se encontraban registrados en esa jurisdicción.

 

Por qué ANMAT dispuso la prohibición

El organismo sostuvo que los productos comercializados y publicitados sin inscripción infringían las normas sanitarias aplicables a los productos domisanitarios.

 

En los fundamentos de la medida señaló que, respecto de los artículos no registrados, “se desconocen las condiciones de manufactura y formulación”, por lo que no podía garantizarse su “calidad, seguridad y eficacia”.

 

Ante esa situación y con el objetivo de proteger a eventuales usuarios, el área especializada recomendó adoptar medidas precautorias sobre los productos que todavía no contaban con las correspondientes autorizaciones.

 

 

Qué productos de B&T Química fueron alcanzados

El artículo 1° de la Disposición 6173/2026 estableció la prohibición del “uso, la comercialización, la publicidad y la distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica” de los productos alcanzados.

 

La medida comprende todos los lotes de los productos identificados como limpiadores, desinfectantes y cualquier otro producto domisanitario de la marca B&T Química, hasta que se encuentren debidamente inscriptos.

 

La prohibición, por lo tanto, está vinculada a la falta de inscripción de los productos y rige hasta que obtengan el registro correspondiente.

 

Además de la prohibición, ANMAT ordenó instruir un sumario sanitario a B&T Química S.R.L., con domicilio declarado en Llavallol, provincia de Buenos Aires.

El procedimiento busca determinar los presuntos incumplimientos a las resoluciones y disposiciones que regulan la elaboración, inscripción y comercialización de productos domisanitarios.

 

Finalmente, ANMAT ordenó comunicar la prohibición a las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a las áreas correspondientes de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.

 

Temas:

Anmat B&T Química productos de limpieza desinfectantes limpiadores
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