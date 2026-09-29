ANMAT prohibió productos de limpieza y desinfectantes de una marca en todo el país

La medida alcanza a productos B&T Química que no estén debidamente inscriptos. ANMAT detectó su comercialización online y abrió un sumario sanitario a la firma.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización, publicidad y distribución en todo el país de productos de limpieza, desinfectantes y otros domisanitarios de la marca B&T Química que no se encuentren debidamente inscriptos. La medida también alcanza a las plataformas de venta electrónica.
La decisión quedó establecida mediante la Disposición 6173/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. Además, el organismo dispuso la apertura de un sumario sanitario contra B&T Química S.R.L. por presuntos incumplimientos a la normativa vigente.
Las actuaciones comenzaron como consecuencia de tareas de fiscalización y monitoreo realizadas por el Servicio de Domisanitarios de ANMAT. A partir de una denuncia, el organismo tomó conocimiento de la comercialización de productos de la marca B&T Química sin registro sanitario.
Detectaron ventas por internet y redes sociales
Durante la investigación, ANMAT constató que los productos se promocionaban y comercializaban a través de la página web de la marca, redes sociales y plataformas digitales.
Entre los artículos detectados había desinfectantes, limpiadores y aromatizantes. Según indicó la disposición, inicialmente se comprobó que los productos investigados no estaban inscriptos ante ANMAT y tampoco se había identificado un establecimiento responsable habilitado por el organismo.
Posteriormente, B&T Química S.R.L. se inscribió ante ANMAT y recibió el correspondiente legajo. El domicilio declarado coincidía con el que figuraba en la página web donde eran ofrecidos los productos.
La empresa inició la regularización
ANMAT notificó a la compañía sobre la comercialización de productos sin registro y advirtió que esa situación podía representar un incumplimiento de la normativa vigente.
La firma respondió a las comunicaciones e informó que estaba llevando adelante las acciones necesarias para regularizar la situación de los productos.
Según consta en la disposición, posteriormente la empresa inscribió determinados productos de riesgo 1 correspondientes a limpiadores y suavizantes.
ANMAT también consultó a la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires sobre los productos investigados y recibió como respuesta que tampoco se encontraban registrados en esa jurisdicción.
Por qué ANMAT dispuso la prohibición
El organismo sostuvo que los productos comercializados y publicitados sin inscripción infringían las normas sanitarias aplicables a los productos domisanitarios.
En los fundamentos de la medida señaló que, respecto de los artículos no registrados, “se desconocen las condiciones de manufactura y formulación”, por lo que no podía garantizarse su “calidad, seguridad y eficacia”.
Ante esa situación y con el objetivo de proteger a eventuales usuarios, el área especializada recomendó adoptar medidas precautorias sobre los productos que todavía no contaban con las correspondientes autorizaciones.
Qué productos de B&T Química fueron alcanzados
El artículo 1° de la Disposición 6173/2026 estableció la prohibición del “uso, la comercialización, la publicidad y la distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica” de los productos alcanzados.
La medida comprende todos los lotes de los productos identificados como limpiadores, desinfectantes y cualquier otro producto domisanitario de la marca B&T Química, hasta que se encuentren debidamente inscriptos.
La prohibición, por lo tanto, está vinculada a la falta de inscripción de los productos y rige hasta que obtengan el registro correspondiente.
Además de la prohibición, ANMAT ordenó instruir un sumario sanitario a B&T Química S.R.L., con domicilio declarado en Llavallol, provincia de Buenos Aires.
El procedimiento busca determinar los presuntos incumplimientos a las resoluciones y disposiciones que regulan la elaboración, inscripción y comercialización de productos domisanitarios.
Finalmente, ANMAT ordenó comunicar la prohibición a las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a las áreas correspondientes de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.