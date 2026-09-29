Préstamos personales de $20.000.000: quiénes pueden acceder y qué tasas cobran los bancos

Los préstamos personales de $20.000.000 aparecen como una alternativa para quienes necesitan afrontar gastos importantes, cancelar deudas o financiar proyectos. Durante septiembre de 2026, Galicia, Banco Nación y BBVA cuentan con líneas que permiten solicitar ese monto, siempre sujeto a la evaluación crediticia y a las condiciones particulares de cada entidad.

Las diferencias entre los bancos son significativas. Mientras algunas líneas están dirigidas especialmente a quienes cobran sus haberes en la entidad, otras contemplan clientes bancarizados, profesionales independientes, comerciantes y trabajadores autónomos. Las tasas también varían de manera considerable.

Otro punto en común es el plazo: las tres entidades analizadas permiten extender la devolución hasta 72 meses. Sin embargo, antes de contratar resulta fundamental observar no solamente la Tasa Nominal Anual (TNA), sino también el Costo Financiero Total, que refleja de manera más amplia el costo del crédito.

Galicia: hasta $30,4 millones y tasas según el cliente

Banco Galicia ofrece préstamos personales desde $1.000 hasta $30.400.000, por lo que dentro de esa línea puede solicitarse un crédito de $20 millones. El plazo disponible va de 6 a 72 meses y utiliza el sistema francés de amortización mensual.

La entidad establece cuotas fijas, el primer vencimiento se produce a los 45 días y no cobra gastos de otorgamiento. Además, el dinero es de libre destino y, una vez aprobada la operación, se acredita inmediatamente. Para solicitarlo es necesario tener una cuenta en Galicia y superar la evaluación crediticia y comercial.

Las tasas dependen del perfil. Los clientes Éminent tienen una TNA que va del 39% al 79%, mientras que para Plus y Plus Gold se ubica entre 57% y 99%. En el segmento Move, la TNA va del 87% al 142%. Las condiciones definitivas son informadas por el banco antes de confirmar la contratación.

Cuánto puede costar el crédito en Galicia

Para clientes Éminent, la Tasa Efectiva Anual (TEA) parte del 46,78%, mientras el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) con IVA comienza en 58,86%. En el extremo superior de ese segmento, el CFTEA puede alcanzar el 150,86%.

En Plus y Plus Gold, el CFTEA con IVA se encuentra entre 95,77% y 213,24%. Para clientes Move, en tanto, parte del 174,91% y puede llegar hasta el 398,19%, de acuerdo con las condiciones informadas para septiembre.

La solicitud se realiza desde la App Galicia o el Online Banking. El cliente debe ingresar a la sección de préstamos, elegir el monto y el plazo, realizar la simulación y, si acepta las condiciones ofrecidas de acuerdo con su perfil, confirmar la operación.

Banco Nación: préstamos de hasta $100 millones

Banco Nación cuenta con una línea de préstamos personales cuyo máximo alcanza los $100.000.000. De esta manera, un cliente que reúna los requisitos puede solicitar $20 millones y devolverlos en un plazo de hasta 72 meses.

La propuesta está destinada a personas que cobran sus haberes mediante la entidad o a través del Sistema Nacional de Pagos. También comprende a trabajadores en relación de dependencia y personas con contratos de locación de servicios que posean cuenta sueldo.

Entre los requisitos figura no superar la edad jubilatoria al momento de finalizar el préstamo y autorizar el débito automático de las cuotas. Los créditos son en pesos, de libre destino y utilizan el sistema francés de amortización.

Qué tasa cobra Banco Nación

Según las condiciones consignadas para septiembre de 2026, la línea del Banco Nación presenta una TNA del 49% y una Tasa Efectiva Anual del 61,65%.

El Costo Financiero Total expresado con TNA se ubica en 59,29%, mientras que el CFT con TEA alcanza el 78,38%.

Otra particularidad de la propuesta es que el cliente puede solicitar un nuevo préstamo una vez que haya cancelado, como mínimo, el 10% del capital del crédito anterior.

BBVA: quiénes pueden pedir $20 millones

BBVA ofrece préstamos personales desde $10.000 hasta un máximo de $60.000.000, por lo que también permite solicitar $20 millones. La devolución puede pactarse entre 6 y 72 meses, con tasa fija y sistema francés.

La entidad establece requisitos diferentes según la situación laboral del solicitante. Quienes acreditan el sueldo en BBVA deben contar con al menos tres meses de antigüedad laboral. Para empleados que no cobran sus haberes allí, la antigüedad exigida es de un año.

Los profesionales independientes necesitan acreditar un año de actividad, mientras que comerciantes y trabajadores autónomos deben contar con dos años. Además, los solicitantes tienen que tener entre 18 y 74 años.

Ingresos y tasas del préstamo de BBVA

Para clientes Plan Sueldo, clientes del banco y bancarizados, se exigen ingresos mínimos de $308.200. Además, la cuota del préstamo no puede superar el 30% de los ingresos del solicitante.

En septiembre de 2026, la línea presenta una TNA del 99%, una TEA del 158,9% y un CFTEA del 207,94%. El préstamo no tiene costo de otorgamiento.

El trámite puede iniciarse desde la aplicación de la entidad o mediante su simulador online. Allí se seleccionan el monto y la cantidad de cuotas, se completan los datos requeridos y finalmente se envía la solicitud para su evaluación.

Qué tener en cuenta antes de pedir $20 millones

Aunque Galicia, Banco Nación y BBVA permiten acceder a préstamos personales de $20.000.000, las condiciones no son iguales. El perfil del cliente, sus ingresos, la antigüedad laboral, la acreditación del salario y la evaluación crediticia pueden determinar tanto la aprobación como la tasa finalmente ofrecida.

También debe considerarse que elegir un plazo más extenso puede disminuir el monto de la cuota mensual, pero implica mantener la deuda durante más tiempo. Por eso, además de comparar la TNA, resulta importante revisar la TEA y especialmente el Costo Financiero Total informado antes de aceptar el préstamo.

Finalmente, los montos máximos publicados no significan que cualquier cliente pueda acceder automáticamente a ellos. La suma efectivamente otorgada dependerá de la capacidad de pago y de la evaluación realizada por cada banco.