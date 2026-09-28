Histórica juguetería cerró sus puertas después de casi 30 años

La juguetería Tío Mario cerró definitivamente después de casi 30 años de actividad. La marca anunció en sus redes sociales la liquidación final de su stock y el sábado pasado atendió por última vez en el único local que mantenía abierto. Llegó a contar con ocho sucursales, distribuidas en avenidas comerciales y shoppings de Buenos Aires.

El cierre se produjo en un contexto de caída de las ventas del sector y mayor presencia de productos importados, más del 90% provenientes de China. La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) confirmó el cese de las operaciones.

La cadena había sido fundada por la familia Karnoubi en abril de 1997 y llegó a contar con ocho sucursales en la Ciudad de Buenos Aires, ubicadas en importantes avenidas comerciales y shoppings.

En 2016, la empresa había lanzado su tienda online, que actualmente se encuentra inhabilitada. A través de esa plataforma comercializaba juegos de mesa, personajes coleccionables, cotillón y otros productos.

En los últimos tiempos, la cadena mantenía solamente un establecimiento sobre la calle Pueyrredón, entre Arenales y Beruti, en Barrio Norte.

“Tío Mario cerró sus puertas después de casi 30 años en la calle Pueyrredón, entre Arenales y Beruti, en Barrio Norte. Es un caso que refleja lo que viene pasando en el sector”, explicó Julián Benítez, gerente de Relaciones Institucionales de la CAIJ.

Caída de las ventas de juguetes

Según los datos proporcionados por la cámara, las ventas del rubro registraron una caída cercana al 20% interanual, mientras que durante el primer semestre del año la baja fue del 10%.

“La retracción del consumo está afectando de manera directa a las jugueterías”, sostuvo Benítez. Las ventas se mantuvieron principalmente a través de promociones, aunque la situación varió según las distintas categorías de productos.

Los juguetes de menor precio, entre ellos los didácticos, mostraron mayor resistencia a la caída del consumo. También se sostuvieron aquellos relacionados con licencias conocidas.

En ese escenario, las fábricas de juguetes operaron al 30% de su capacidad. Además, durante los últimos dos años más de 300 comercios cerraron definitivamente o dejaron sus locales físicos para continuar con ventas exclusivamente digitales.

El sector mira hacia Navidad y Reyes

La actividad presenta una fuerte estacionalidad, debido a que una parte importante de las ventas se concentra durante el Día del Niño y las celebraciones de fin de año. Por ese motivo, las empresas comenzaron a preparar las ventas de Navidad y Reyes.

Benítez señaló que otro de los factores que incidieron sobre la actividad fue el sistema de compras puerta a puerta. “De todos los factores, el que más impacta hoy en jugueterías e importadores es el sistema puerta a puerta”, afirmó.

El representante de la CAIJ explicó que este mecanismo no afecta directamente a los fabricantes nacionales porque muchos de los artículos que ingresan por esa vía no se producen en el país. Sin embargo, consideró que tiene consecuencias indirectas sobre el comercio.

Importaciones y nuevos operadores

Durante 2025 ingresaron a la Argentina juguetes por 114,5 millones de dólares, equivalentes a 22,6 millones de kilos netos, con un valor promedio de cinco dólares por kilo.

En el primer semestre de 2026, las importaciones alcanzaron los 37,8 millones de dólares y 7,2 millones de kilos. Esas cifras representaron una baja del 13,8% en valor y del 11,8% en volumen respecto del mismo período del año anterior.

Durante los primeros seis meses del año hubo además 411 importadores registrados. De ese total, 132 fueron nuevos operadores, equivalentes al 32%.

Benítez también mencionó entre los problemas señalados por jugueterías y fabricantes la caída de la natalidad, el mayor uso de pantallas entre los niños, la pérdida de poder adquisitivo, la competencia con plataformas internacionales, la presión tributaria, las tarifas de servicios, los alquileres, el contrabando, la venta por Internet, las compras en países limítrofes, la falta de financiamiento y los conflictos laborales.