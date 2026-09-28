La actividad industrial mostró una leve recuperación en agosto: qué sectores impulsaron la mejora

La actividad industrial argentina registró una suba interanual del 0,3% en agosto de 2026 y avanzó un 1,4% respecto de julio en la medición desestacionalizada. Sin embargo, la mejora no alcanzó para revertir el desempeño acumulado del sector manufacturero, que presenta una caída del 2,2% durante los primeros ocho meses del año frente al mismo período de 2025.

Los datos corresponden al Índice de Producción Industrial elaborado por el Centro de Estudios Económicos de Orlando J. Ferreres & Asociados (IPI-OJF), difundido por la Agencia Noticias Argentinas. El relevamiento muestra un comportamiento desigual entre las distintas ramas productivas, con sectores que registraron avances importantes y otros que continúan con contracciones de dos dígitos.

Al analizar el resultado general, la consultora señaló que “la tendencia parece seguir alternando subas y bajas, sin mostrar un crecimiento real en lo transcurrido de 2026”. De esta manera, el incremento registrado en agosto representa una recuperación parcial, pero todavía no marca un cambio sostenido en la evolución de la industria.

Refinerías, químicos y aceites impulsaron la producción

Las refinerías se destacaron como la rama de mayor crecimiento dentro del relevamiento, con una expansión interanual del 15,9%. El sector mantuvo su dinamismo y realizó uno de los principales aportes positivos al índice general de actividad industrial.

Los productos químicos también tuvieron un resultado favorable, con un incremento del 6,1% respecto de agosto del año pasado. Según el informe, estas actividades, junto con determinados segmentos alimenticios, sostuvieron el avance de la producción manufacturera durante el octavo mes.

Dentro de la industria alimenticia, el mayor impulso provino nuevamente del procesamiento de granos. La fabricación de aceites registró un crecimiento interanual del 10,1%, consolidándose entre los rubros con mejores resultados del período.

Plásticos, textiles y maquinaria registraron fuertes caídas

En el extremo opuesto, la producción de plásticos mostró una contracción del 34,2% interanual, la más pronunciada entre los sectores mencionados en el informe. También retrocedieron los textiles, con una baja del 10,5%, y la rama de maquinaria y equipo, que disminuyó un 10,2%.

El desempeño de la industria automotriz contribuyó al resultado negativo de maquinaria y equipo. De acuerdo con los datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), la producción de vehículos cayó un 11,6% frente a agosto de 2025, aunque registró una recuperación respecto de julio.

Los insumos vinculados con la construcción tampoco lograron revertir la tendencia. La producción de minerales no metálicos retrocedió un 8% interanual, en línea con la caída del 8,1% registrada en las entregas de cemento por la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland.

Qué se espera para la industria en los próximos meses

En contraste con los sectores que dependen principalmente de la fabricación de bienes de capital e insumos para la construcción, los metales básicos registraron una mejora del 3,2% frente al mismo mes del año anterior. El resultado estuvo sostenido por el desempeño de los productos laminados.

La combinación de estos indicadores refleja las diferencias que atraviesan las distintas ramas de la actividad industrial. Mientras las refinerías y algunos segmentos químicos y alimenticios mantienen resultados positivos, la producción de plásticos, textiles, maquinaria e insumos para la construcción continúa por debajo de los niveles de 2025.

Para los últimos meses del año, Orlando J. Ferreres & Asociados anticipó que las diferencias sectoriales podrían mantenerse. No obstante, la consultora señaló que, en términos generales, espera que comiencen a observarse algunas mejoras en el agregado industrial.

El informe concluye así con una recuperación moderada en agosto, aunque todavía insuficiente para compensar las pérdidas acumuladas entre enero y julio. La evolución de los próximos meses será determinante para establecer si la actividad industrial consigue reducir la caída del 2,2% registrada en los primeros ocho meses de 2026.