Renovaron alerta por tormentas para Entre Ríos: lluvias intensas y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos y este lunes 28 de septiembre la advertencia alcanzará a todo el territorio provincial. Para el martes, en tanto, el aviso continuará vigente durante la madrugada y la mañana en cinco departamentos del norte entrerriano.

De acuerdo con la actualización del organismo, durante este lunes podrían registrarse tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, en distintos puntos de la provincia.

Los fenómenos podrían estar acompañados por intensas precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

Cuánta lluvia podría caer

Según el aviso meteorológico, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque esas marcas podrían ser superadas de manera puntual en algunas localidades.

El nivel amarillo establecido por el organismo meteorológico advierte sobre la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

La actualización representa una extensión territorial de la advertencia respecto de reportes anteriores: durante este lunes la alerta comprende a toda Entre Ríos.

El martes seguirá la alerta en el norte entrerriano

Las condiciones de inestabilidad continuarán durante las primeras horas del martes 29 de septiembre, aunque la zona alcanzada por la advertencia se reducirá.

Durante la madrugada y la mañana del martes, la alerta amarilla por tormentas regirá para los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

En esas zonas se mantiene la posibilidad de tormentas de distinta intensidad, con abundante caída de agua en períodos breves, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo.

Recomendaciones ante las tormentas

Frente a la vigencia del alerta, se recomienda evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad, no sacar residuos y mantener limpios desagües y sumideros.

También se aconseja asegurar los elementos que puedan ser desplazados por las ráfagas, mantenerse alejado de zonas inundables y, ante el ingreso de agua a una vivienda, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico.

Pronóstico en Paraná

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Paraná tendrá un lunes inestable, con tormentas durante toda la jornada. La temperatura máxima alcanzará los 25 grados, mientras que la mínima será de 16 grados.

Durante la mañana, tarde y noche se prevén tormentas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70% en todos los períodos. Los vientos tendrán velocidades de 13 a 22 kilómetros por hora y durante la madrugada y la mañana podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Además, Paraná se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas hasta la mañana de este lunes.

Las lluvias continuarán el martes

Para el martes 29, el SMN anticipa una mínima de 17 grados y una máxima de 21 grados. Las tormentas continuarían principalmente durante la madrugada y la mañana, con probabilidades de precipitación de entre 40% y 70%.

Hacia la tarde disminuirá la inestabilidad, con una probabilidad de lluvias de entre 10% y 40%, mientras que por la noche ya no se anuncian precipitaciones. Será también una jornada ventosa: las ráfagas podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h durante la mañana.

Cuándo mejorará el tiempo

El cambio más marcado llegará el miércoles 30 de septiembre, cuando el pronóstico ya no anticipa precipitaciones. Se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 23, con cielo parcialmente nublado a algo nublado.

El buen tiempo se mantendría durante el jueves 1 y viernes 2 de octubre, ambos sin lluvias y con máximas de 22 y 23 grados, respectivamente. Para el sábado volvería a aumentar la inestabilidad, con entre 10% y 40% de probabilidad de precipitaciones.