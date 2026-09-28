 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Buenos Aires

Pelea a la salida de un boliche dejó un joven fallecido: recibió un piedrazo en la cabeza

Un joven de 22 años recibió una pedrada en la cabeza y murió en medio de una pelea a la salida de un boliche en Ezeiza. La discusión había iniciado dentro del local bailable.  

28 de Septiembre de 2026
Por el hecho hay cuatro detenidos
Por el hecho hay cuatro detenidos

Un joven de 22 años recibió una pedrada en la cabeza y murió en medio de una pelea a la salida de un boliche en Ezeiza. La discusión había iniciado dentro del local bailable.  

Un joven de 22 años murió al recibir un piedrazo en la cabeza durante una pelea a la salida de un boliche en la localidad bonaerense de Ezeiza. Fue identificado como Tomás Ezequiel Rojas, y era oriundo de Cañuelas. Había quedado en medio del incidente que tuvo lugar durante la madrugada del domingo cerca del cruce de Presidente Perón y French.

 

Según reportó la Policía Bonaerense, la pelea entre dos grupos, uno de cuatro miembros y el otro de tres, habría iniciado cerca de las 6 de la mañana en el interior del local bailable Egipto.

 

Una vez afuera, se volvieron a cruzar a unas 15 cuadras del lugar. En ese marco, ambos grupos comenzaron a arrojarse piedras.

Según confirmó la Policía, el agresor que provocó la herida letal golpeó a la víctima en la cabeza con una piedra lanzada en el segundo enfrentamiento entre los bandos, provocándole una lesión que posteriormente derivó en su muerte.

 

Tras el ataque, los involucrados se retiraron del lugar, pero a partir de un rápido relevamiento de las cámaras de seguridad se consiguió detener a uno de ellos identificado como C.R.E de 18 años.

 

Luego, la policía llevó a cabo tres allanamientos en los que tres personas fueron detenidas. Fueron identificadas como T.U.J, de 21 años; A.G.M. de 23 años y quien sería el autor material; y S.G.U. de 19 años, señala Clarín.

Temas:

Boliche Egipto Muerte Pelea enfrentamiento joven piedrazo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso