Pelea a la salida de un boliche dejó un joven fallecido: recibió un piedrazo en la cabeza

Un joven de 22 años murió al recibir un piedrazo en la cabeza durante una pelea a la salida de un boliche en la localidad bonaerense de Ezeiza. Fue identificado como Tomás Ezequiel Rojas, y era oriundo de Cañuelas. Había quedado en medio del incidente que tuvo lugar durante la madrugada del domingo cerca del cruce de Presidente Perón y French.

Según reportó la Policía Bonaerense, la pelea entre dos grupos, uno de cuatro miembros y el otro de tres, habría iniciado cerca de las 6 de la mañana en el interior del local bailable Egipto.

Una vez afuera, se volvieron a cruzar a unas 15 cuadras del lugar. En ese marco, ambos grupos comenzaron a arrojarse piedras.

Según confirmó la Policía, el agresor que provocó la herida letal golpeó a la víctima en la cabeza con una piedra lanzada en el segundo enfrentamiento entre los bandos, provocándole una lesión que posteriormente derivó en su muerte.

Tras el ataque, los involucrados se retiraron del lugar, pero a partir de un rápido relevamiento de las cámaras de seguridad se consiguió detener a uno de ellos identificado como C.R.E de 18 años.

Luego, la policía llevó a cabo tres allanamientos en los que tres personas fueron detenidas. Fueron identificadas como T.U.J, de 21 años; A.G.M. de 23 años y quien sería el autor material; y S.G.U. de 19 años, señala Clarín.