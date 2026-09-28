Día del Empleado de Comercio: qué negocios estarán cerrados este lunes y cómo se paga

El Día del Empleado de Comercio se celebra este lunes 28 de septiembre en todo el país, con modificaciones en la atención al público de supermercados, hipermercados, shoppings y otros establecimientos comerciales. La jornada, que originalmente se conmemora el 26 de septiembre, fue trasladada por acuerdo entre el gremio mercantil y las cámaras empresarias.

La decisión fue consensuada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las entidades empresariales del sector. El descanso alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y mantiene los derechos establecidos por la Ley 26.541.

Aunque no se trata de un feriado nacional para todas las actividades, la jornada tiene los mismos efectos laborales que un feriado para los empleados de comercio. Por ese motivo, numerosos establecimientos permanecerán cerrados, mientras que otros podrán funcionar bajo determinadas condiciones.

Qué comercios estarán cerrados este lunes

Los supermercados, hipermercados y grandes cadenas comerciales prevén suspender su atención habitual durante este lunes 28 de septiembre. La medida también alcanza a numerosos locales de indumentaria, electrodomésticos y otros rubros que emplean personal comprendido en el convenio mercantil.

En los shoppings, la mayoría de los locales comerciales también podría permanecer cerrada. Sin embargo, los espacios gastronómicos, cines y otros servicios de entretenimiento podrán funcionar según la organización de cada establecimiento y el régimen laboral de sus trabajadores.

Por su parte, los almacenes, kioscos y pequeños comercios atendidos directamente por sus propietarios podrán abrir con normalidad. El descanso corresponde a los empleados alcanzados por la normativa, por lo que no existe una obligación general de cerrar todos los negocios.

Cómo se paga el Día del Empleado de Comercio

Los establecimientos que decidan abrir podrán hacerlo con sus propietarios o con empleados que acepten voluntariamente prestar servicios durante la jornada.

En caso de trabajar, los empleados tendrán derecho a cobrar la remuneración habitual más una suma equivalente por el día trabajado. Es decir, corresponde el pago doble, tal como sucede durante un feriado nacional.

En tanto, quienes no concurran a trabajar conservarán su remuneración habitual, sin descuentos salariales ni pérdida del adicional por presentismo. Además, el acuerdo establece que el lunes 28 no podrá utilizarse como franco compensatorio del descanso semanal.

Por qué se trasladó la celebración al lunes 28

La Ley 26.541 establece el 26 de septiembre de cada año como Día del Empleado de Comercio. Sin embargo, en 2026 esa fecha coincidió con un sábado, por lo que las entidades gremiales y empresariales acordaron trasladar excepcionalmente la celebración al lunes siguiente.

El cambio permitió que los trabajadores mercantiles contaran con una jornada de descanso y mantuvieran los derechos laborales correspondientes a la conmemoración.

Festejos en Paraná

En Paraná, el Sindicato de Empleados de Comercio realizarán este lunes una jornada recreativa para los afiliados y sus familias. “Lo vamos a festejar con un picnic a la canasta, como lo hacemos hace más de 10 años, con bandas locales”, dijo Daniel Ruberto.

Según explicó, los grupos musicales que participarán tendrán entre sus integrantes a trabajadores del sector. “Cada banda está integrada por lo menos, con uno o dos compañeros empleados de comercio. Como la batucada que nos está acompañando este sábado en la peatonal que también tiene compañeros empleados de comercio”, señaló.

Durante el encuentro habrá sorteos y propuestas para las familias. “Vamos a sortear una moto 110 cc, que vale más de 5 millones de pesos, y 20 millones de pesos en premios, en sobres de $500.000”, detalló a Elonce.