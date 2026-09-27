Un vuelo con 296 pasajeros aterrizó de emergencia en Portugal por presencia de humo en la cabina

Un avión de Delta Air Lines, que cubría la ruta entre Barcelona, España, y Boston, Estados Unidos, debió realizar un aterrizaje de emergencia este domingo en el aeropuerto de Oporto, Portugal, luego de que se detectara humo dentro de la cabina.

La aeronave, un Airbus A330 con 296 pasajeros a bordo, declaró la emergencia durante el trayecto y fue desviada hacia el aeropuerto Francisco Sá Carneiro, en Oporto.

El aterrizaje se realizó sin inconvenientes. Debido al operativo desplegado tras la emergencia, las operaciones del aeropuerto permanecieron suspendidas durante algunos minutos y varios vuelos tuvieron que esperar autorización para aterrizar.

Cuatro personas fueron trasladadas al hospital

Tras el aterrizaje, 14 personas recibieron asistencia médica. Cuatro de ellas —tres pasajeros y un integrante de la tripulación— fueron trasladadas al Hospital São João de Oporto.

Según las autoridades, los cuatro afectados presentaban heridas leves. Posteriormente, el hospital informó que dos pasajeros fueron atendidos por síntomas respiratorios leves asociados a la inhalación de humo y que ambos permanecían estables.

Investigan qué provocó el humo

Por el momento, no se determinó la causa del incidente. Luego de la llegada del avión, se desplegó un amplio operativo de emergencia en el aeropuerto, con ambulancias, personal sanitario, efectivos de la Cruz Roja y dotaciones de bomberos de distintas localidades de la zona.

Las autoridades deberán establecer ahora el origen del humo detectado en la cabina y las circunstancias que llevaron a la tripulación a declarar la emergencia.