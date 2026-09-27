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Bomberos rescataron a un hombre que quedó a 20 metros de altura en los galpones ferroviarios de Paraná

El ciudadano permaneció durante cuatro horas y confirmaron que había subido con el objetivo de asegurar o retirar una chapa que se encontraba suelta. El hombre se encontraba cansado y tenía dificultades para descender por sus propios medios.

27 de Septiembre de 2026
El hombre permaneció a 20 metros de altura durante cuatro horas
El hombre permaneció a 20 metros de altura durante cuatro horas Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná

El ciudadano permaneció durante cuatro horas y confirmaron que había subido con el objetivo de asegurar o retirar una chapa que se encontraba suelta. El hombre se encontraba cansado y tenía dificultades para descender por sus propios medios.

Un hombre debió ser rescatado por Bomberos Voluntarios luego de permanecer durante aproximadamente cuatro horas a unos 20 metros de altura en la zona de los galpones ferroviarios de Paraná.

Foto: Bomberos Voluntarios de Paran&aacute;
Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná

 

El operativo se inició a partir de un llamado que alertó sobre una persona que se encontraba en altura. Al arribar al lugar, los integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios constataron que el hombre había subido con el objetivo de asegurar o retirar una chapa que se encontraba suelta y representaba un riesgo de caída.

 

La situación podía ocasionar lesiones a personas que se encontraran en el sector o provocar daños materiales.

Foto: Bomberos Voluntarios de Paran&aacute;
Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná

Luego de permanecer varias horas en altura, el hombre se encontraba cansado y tenía dificultades para descender por sus propios medios. Ante esta situación, los bomberos desplegaron un operativo para realizar un descenso seguro.

 

Para llevar adelante la intervención utilizaron una escalera telescópica y aplicaron las medidas de seguridad correspondientes a este tipo de rescates.

Foto: Bomberos Voluntarios de Paran&aacute;
Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná

Finalmente, el hombre pudo ser descendido y trasladado hasta un lugar seguro, sin que se informaran mayores consecuencias.

Temas:

Bomberos Voluntarios de Paraná rescate galpones
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