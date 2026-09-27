Intentaron robar prendas y forzar un vehículo durante la madrugada y mañana en Paraná

Dos hechos delictivos se registraron con pocas horas de diferencia este domingo en Paraná. Un hombre fue encontrado con prendas y calzado que habían sido sustraídos, mientras que un joven fue sorprendido junto a una camioneta con una barreta. Ambos se resistieron y fueron detenidos.
Dos hechos delictivos en Paraná se registraron entre la madrugada y la mañana de este domingo en distintos sectores de la ciudad. En uno de los episodios fueron recuperadas prendas de vestir y calzado sustraídos, mientras que en el segundo un joven fue sorprendido cuando se encontraba junto a una camioneta estacionada dentro de un garaje semiabierto.
El primero ocurrió durante la madrugada en inmediaciones de Coronel Pirán y Boulevard Perette. La Policía había sido alertada sobre la presencia sospechosa de un hombre en cercanías de una vivienda y, cuando los efectivos intentaron identificarlo, el sujeto descartó varios elementos y escapó corriendo.
El hombre fue alcanzado a pocos metros y, según la información oficial, opuso resistencia e intentó nuevamente darse a la fuga. Al revisar lo que había descartado, los funcionarios encontraron prendas de vestir femeninas y calzado. Los elementos fueron recuperados y posteriormente restituidos a su propietaria.
Lo encontraron junto a una camioneta y tenía una barreta
Por el primer episodio, la Fiscalía dispuso la aprehensión del hombre, de 29 años, por los supuestos delitos de receptación sospechosa y resistencia a la autoridad. Fue trasladado y quedó alojado en Alcaidía.
Horas después, durante la mañana, se registró otro hecho en barrio Lomas del Mirador II. Allí, un joven de 20 años fue observado en actitud sospechosa, apoyado sobre una de las puertas de una camioneta que se encontraba estacionada dentro de un garaje semiabierto.
Al advertir la presencia policial, el joven intentó esconderse debajo del vehículo y descartó una barreta de fabricación casera. Cuando los efectivos intentaron retirarlo del lugar, habría opuesto resistencia y sacado de entre sus prendas un cuchillo tipo serrucho.
Forcejeo y detención
La situación derivó en un forcejeo hasta que finalmente el joven fue reducido. Al inspeccionar la camioneta se comprobó que no presentaba daños, mientras que la barreta y el cuchillo fueron secuestrados.
La Fiscalía dispuso su detención por los supuestos delitos de tentativa de robo y resistencia a la autoridad. El joven fue trasladado y alojado en la Alcaidía de Tribunales.