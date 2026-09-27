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Policiales Siniestro vial

Choque en cadena en Concordia: un auto se dio a la fuga y lograron localizarlo

Tres vehículos protagonizaron una colisión sobre calle Damián P. Garat, entre San Lorenzo y Tucumán. Tras el impacto, un Volkswagen Suran se retiró del lugar sin permanecer en el sitio del siniestro.

27 de Septiembre de 2026
Choque en Cadena en Concordia.
Choque en Cadena en Concordia.

Tres vehículos protagonizaron una colisión sobre calle Damián P. Garat, entre San Lorenzo y Tucumán. Tras el impacto, un Volkswagen Suran se retiró del lugar sin permanecer en el sitio del siniestro.

Un choque en cadena en Concordia involucró a tres vehículos durante la noche del sábado 26 de septiembre. El siniestro vial ocurrió sobre calle Damián P. Garat, entre San Lorenzo y Tucumán, y uno de los automóviles se retiró del lugar después del impacto. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

 

Personal de Comisaría Tercera intervino tras tomar conocimiento de la colisión. De acuerdo con las primeras actuaciones, los tres rodados estuvieron involucrados en un mismo episodio, aunque todavía se investigan las circunstancias que desencadenaron el choque.

 

 

Uno de los vehículos era un Volkswagen Suran que, luego de la colisión, abandonó el lugar en dirección sur por calle Damián P. Garat. La Policía inició las diligencias correspondientes para establecer los datos del automóvil y avanzar con la identificación de su titular.

 

La Policía identificó al titular del vehículo

 

A partir de la consulta de los registros correspondientes, los efectivos lograron determinar a nombre de quién se encontraba registrado el Volkswagen Suran. Posteriormente, se dirigieron al domicilio vinculado con el rodado para continuar con las actuaciones.

 

Por el momento, no se informó si el titular era quien conducía el automóvil al momento del choque ni se brindaron precisiones sobre las razones por las que se retiró del lugar.

 

 

En el operativo también participó personal de Tránsito Municipal de Concordia, que intervino en el marco de sus competencias para colaborar con el procedimiento.

 

Investigan las circunstancias del siniestro

 

Las autoridades confirmaron que el choque no dejó personas heridas. No obstante, se mantienen las actuaciones destinadas a reconstruir la secuencia de la colisión y determinar la responsabilidad de los involucrados.

 

 

El episodio ocurrido en calle Damián P. Garat quedó bajo investigación policial. Las diligencias buscan establecer cómo se produjo el impacto entre los tres vehículos y esclarecer las circunstancias en las que el Volkswagen Suran se retiró del lugar.

Temas:

Accidente Concordia cadena
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