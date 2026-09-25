Una camioneta perdió una rueda, derrapó y chocó contra una columna

REDACCIÓN ELONCE
El vehículo trasladaba a tres trabajadores desde Crespo hacia una granja ubicada cerca de Seguí. Una falla mecánica habría ocasionado el desprendimiento de una rueda y la posterior colisión. Los ocupantes fueron hospitalizados para su evaluación.
Una camioneta en la que viajaban tres trabajadores perdió una rueda, derrapó y chocó contra una columna de iluminación durante la mañana de este viernes, en la intersección de las rutas provinciales 32 y 35, en el acceso a Don Cristóbal.
El siniestro ocurrió aproximadamente a las 7:10, cuando una camioneta Ford circulaba desde Crespo hacia una granja ubicada en cercanías de Seguí. Los tres ocupantes pertenecían a una empresa y se dirigían a cumplir tareas laborales.
Según la explicación preliminar brindada por uno de los responsables de la firma a FM Puerto de Seguí, el vehículo habría registrado la rotura de un palier, lo que provocó el desprendimiento de la rueda delantera derecha.
Derrapó y arrancó una luminaria
Tras perder la rueda, la camioneta salió de su trayectoria, dejó marcas de derrape sobre la calzada y se dirigió hacia uno de los laterales del acceso.
El vehículo impactó contra una columna de iluminación y la arrancó desde su base. Debido a la violencia del choque, realizó un giro y quedó orientado nuevamente hacia Crespo.
En el lugar quedaron restos de la estructura, hierros, plásticos y distintas piezas del vehículo. La rueda desprendida también permaneció a pocos metros de la camioneta.
Las imágenes tomadas después del accidente mostraron los daños sobre uno de los laterales del rodado y las huellas dejadas durante la pérdida de control.
Trasladaron a los tres ocupantes
Las tres personas que viajaban en la camioneta fueron trasladadas al hospital para ser revisadas. Uno de los responsables de la empresa confirmó posteriormente que todas se encontraban en buen estado.
La Policía trabajó inicialmente en el lugar y realizó las actuaciones correspondientes. Cuando se efectuó el registro periodístico, los efectivos ya se habían retirado de la zona.
La mecánica del siniestro fue informada de manera preliminar por representantes de la empresa. Las causas exactas del desperfecto mecánico deberán establecerse mediante las verificaciones correspondientes.