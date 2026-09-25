Crecida del río Paraná: seis localidades correntinas siguen complicadas

La crecida del río Paraná mantenía bajo seguimiento a distintas localidades ribereñas de Corrientes, donde los niveles alcanzaron las marcas más elevadas del último año. Mientras en Empedrado, Bella Vista, Goya y Esquina el agua continuaba subiendo, en la capital correntina y Paso de la Patria permanecía estacionada.

El repunte se extendió a lo largo del corredor fluvial y las autoridades mantenían el monitoreo preventivo. En los últimos días, Itatí llegó a superar los cinco metros, aunque permanecía por debajo de su nivel de alerta, establecido en 6,80 metros.

La situación adquirió especial relevancia aguas abajo porque el incremento del caudal también comenzó a reflejarse en Santa Fe y Entre Ríos. Frente a Paraná, el río había alcanzado este jueves los 2,86 metros, 42 centímetros más que una semana atrás, mientras las proyecciones indicaban que podría superar los tres metros antes de finalizar septiembre.

Cuáles son las localidades bajo seguimiento

En Corrientes, los registros mostraban comportamientos diferentes según cada puerto. Empedrado, Bella Vista, Goya y Esquina continuaban en creciente, mientras que en la capital provincial y Paso de la Patria el nivel se encontraba estacionado.

Una de las situaciones observadas con mayor atención era la de Itatí. Durante la semana, el hidrómetro había alcanzado los 5,15 metros, uno de los registros más elevados de los últimos doce meses. Pese al incremento, todavía se encontraba 1,65 metros por debajo del nivel de alerta.

En Goya, por su parte, el río había llegado a 4,19 metros el miércoles, mientras que el umbral de alerta se encuentra establecido en 5,20 metros.

Advierten por posibles complicaciones

El director de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lovinson, señaló que la evolución dependerá especialmente de las precipitaciones que puedan registrarse en los próximos días.

“Posiblemente Itatí, Paso de la Patria, Capital, San Luis del Palmar, San Roque, Santa Lucía, todo depende de cómo se den las lluvias”, expresó el funcionario al ser consultado sobre las zonas que podrían presentar mayores complicaciones.

En la capital correntina, incluso, las autoridades comenzaron a preparar la logística ante la posibilidad de tener que asistir a habitantes de sectores costeros. El intendente Claudio Polich señaló este jueves que estaban cerca de registrar las primeras evacuaciones por el avance del agua.

Las lluvias en Brasil y el efecto de Itaipú

El incremento del Paraná estuvo relacionado principalmente con las intensas precipitaciones registradas en la cuenca alta, particularmente en territorio brasileño. El aumento de los aportes de agua también obligó a realizar maniobras en la represa de Itaipú.

El ingeniero agrónomo, investigador y docente Ditmar Kurtz explicó que el fenómeno “se debe a las lluvias en Brasil, también a que Itaipú se vio obligada a abrir las compuertas porque empezó a recibir el doble del agua. De 8.000 pasó a 16.000 metros cúbicos por segundo”.

La represa binacional abrió su vertedero ante el fuerte aumento de los aportes provenientes de la cuenca superior. La liberación controlada de agua llevó a intensificar el seguimiento del comportamiento del Paraná aguas abajo, principalmente en Misiones y Corrientes.

La crecida ya se observa frente a Paraná

El incremento del caudal comenzó a trasladarse progresivamente hacia el tramo medio del río. En la capital entrerriana, el hidrómetro marcó 2,86 metros este jueves, luego de registrar un aumento de 42 centímetros en siete días.

Las proyecciones del Instituto Nacional del Agua indican que el nivel podría ubicarse alrededor de 3,32 metros hacia finales de septiembre. Pese al incremento, los valores permanecían lejos de las cotas de alerta y evacuación. (Litoral de Corrientes)

El comportamiento aguas arriba continuará siendo determinante para conocer la magnitud que finalmente tendrá el repunte frente a las costas entrerrianas durante los próximos días.