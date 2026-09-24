Luna de Cosecha: cuándo será y a qué hora podrá verse en Argentina

La Luna llena de septiembre 2026 alcanzará su punto máximo el sábado 26 a las 13:49 en Argentina. Al caer la noche podrá observarse la denominada Luna de la Cosecha, acompañada en el cielo por Saturno y Neptuno.
La Luna llena de septiembre 2026 llegará este sábado 26 y tendrá como protagonista a la denominada Luna de la Cosecha. El satélite natural alcanzará oficialmente el plenilunio a las 13:49, hora argentina, aunque al producirse durante el día habrá que esperar hasta el atardecer para poder apreciar el espectáculo.
Cuando la Luna comience a elevarse sobre el horizonte, ya durante las últimas horas de la tarde, podrá observarse prácticamente en toda su plenitud. Para disfrutar del fenómeno no será necesario contar con instrumentos especiales, siempre que las condiciones meteorológicas permitan tener el cielo despejado.
El acontecimiento tendrá además la particularidad de producirse apenas cuatro días después del equinoccio del 22 de septiembre, que marcó el comienzo de la primavera en el hemisferio sur.
La Luna estará acompañada por Saturno y Neptuno
La noche del sábado sumará otro atractivo para quienes observen el cielo: la Luna compartirá la misma región celeste con Saturno y Neptuno.
Saturno podrá distinguirse a simple vista cerca del satélite natural. Para localizar a Neptuno, en cambio, será necesario utilizar binoculares o un pequeño telescopio debido a su menor brillo.
La combinación convertirá a la noche del 26 de septiembre en una oportunidad especial para la observación astronómica. La Luna será, de todos modos, el objeto más brillante y sencillo de identificar.
Por qué puede verse amarilla, naranja o rojiza
Uno de los momentos más atractivos para observar la Luna llena será su aparición sobre el horizonte. En esa instancia puede presentar tonalidades amarillentas, anaranjadas e incluso rojizas.
La variación en la coloración está relacionada con el recorrido de la luz a través de una mayor porción de la atmósfera terrestre cuando la Luna se encuentra próxima al horizonte. Por ese motivo, los tonos cálidos suelen ser más notorios durante su salida.
Además, quienes no puedan observarla el sábado tendrán otras oportunidades. Durante las noches del viernes 25 y del domingo 27 de septiembre, el satélite también tendrá una apariencia prácticamente llena a simple vista.
¿Será una superluna?
Pese a su destacado brillo y a la expectativa que genera la Luna de la Cosecha, el fenómeno astronómico de septiembre no será una superluna.
Una superluna ocurre cuando la fase llena coincide con una posición especialmente cercana de la Luna respecto de la Tierra, vinculada con el perigeo de su órbita.
De acuerdo con el calendario astronómico, habrá que esperar hasta noviembre y diciembre para los próximos fenómenos de este tipo previstos durante 2026.
Por qué se llama Luna de la Cosecha
La denominación Luna de la Cosecha está asociada tradicionalmente con la Luna llena más cercana al equinoccio de septiembre. Su nombre tiene raíces en antiguas prácticas agrícolas y hace referencia a la luminosidad que ofrecía durante las jornadas de cosecha.
En Argentina, el momento exacto de la Luna llena de septiembre 2026 ocurrirá a las 13:49 del sábado. Sin embargo, el mejor momento para contemplarla será desde su salida durante el atardecer y a lo largo de la noche, indicó Perfil.
La visibilidad dependerá principalmente de las condiciones meteorológicas de cada región. Con cielo despejado, la Luna de la Cosecha podrá contemplarse sin necesidad de telescopios, mientras que quienes cuenten con instrumentos ópticos podrán aprovechar también la presencia cercana de los planetas.