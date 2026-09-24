A través de un crédito internacional, construirán un nuevo puente en el departamento Gualeguaychú

La iniciativa forma parte del Programa de Conectividad y Desarrollo Vial de Entre Ríos

El gobierno de Entre Ríos confirmó la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo El Sauce, en el departamento Gualeguaychú, como parte de un paquete de obras viales y productivas que será financiado mediante créditos de organismos internacionales.

El anuncio surgió tras una reunión encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio junto a autoridades de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), donde se definieron los plazos de licitación, contratación e inicio de distintas obras previstas para este año y 2027.

Un puente clave para la conectividad en Gualeguaychú

La construcción del puente sobre el arroyo El Sauce forma parte del Programa de Conectividad y Desarrollo Vial de Entre Ríos (Condver), financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El proyecto incluye además los accesos al nuevo viaducto y se suma a otras intervenciones estratégicas, como el puente sobre el arroyo Desmochado en el departamento Tala y mejoras sobre la ruta provincial A08, en Islas del Ibicuy.

Obras financiadas por organismos internacionales

Durante el encuentro en Casa de Gobierno participaron el titular de la UEP, Gustavo Cusinato; el administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda; y equipos técnicos encargados de los distintos programas de financiamiento.

Las obras analizadas corresponden a iniciativas impulsadas junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el BCIE, con inversiones destinadas a reconstrucción de rutas, infraestructura hidráulica, caminos productivos y nuevos puentes.

Cusinato explicó que la reunión permitió coordinar el cronograma de ejecución y organizar el trabajo conjunto entre los organismos provinciales.

“Fue un informe que nos habían pedido de todas las obras que estamos abordando con financiamiento internacional. Estamos trabajando juntos porque ya le vamos poniendo fecha a los plazos de llamado a licitación, la posibilidad de contrato y de que empiecen las obras”.

Rutas, circunvalaciones y caminos productivos

El plan de infraestructura también contempla la rehabilitación de las rutas provinciales Nº 1 y Nº 2, la Circunvalación de Nogoyá y la readecuación del canal Mihura en Gualeguay, todas previstas dentro del programa de Infraestructura Vial Sostenible financiado por el BID.

En paralelo, mediante el programa Prosaf, financiado por el FIDA, la provincia ejecuta obras de consolidación de caminos rurales y accesos a salas de extracción para fortalecer el desarrollo del sector apícola.

Frigerio busca agilizar los trámites de financiamiento

El titular de la UEP señaló que uno de los objetivos fue identificar las gestiones que requieren intervención directa del gobernador para acelerar la aprobación de los organismos internacionales.

“Se le informó al gobernador de todos los esquemas y las dificultades donde a lo mejor tiene que intervenir él llamando al organismo para que se agilicen los trámites que a veces en estos procesos siempre tienen algún tipo de retraso”.

Según anticipó el funcionario, varias de las obras comenzarán a licitarse durante los próximos meses, mientras que otras iniciarán su ejecución entre fines de este año y el transcurso de 2027.