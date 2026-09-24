Supercopa Entre Ríos 40 años: nuevo formato, 70 equipos y debut del femenino

REDACCIÓN ELONCE
La Supercopa Entre Ríos 40 años será presentada este sábado en Concepción del Uruguay. Nelson Casí, presidente de la Federación Entrerriana de Fútbol, adelantó en El Once Deportivo que ya hay 70 equipos anotados y explicó las novedades del certamen.
La Supercopa Entre Ríos 40 años tendrá este sábado su presentación oficial en Concepción del Uruguay, como parte de la celebración por las cuatro décadas de la tradicional competencia provincial. Nelson Casis, presidente de la Federación Entrerriana de Fútbol, brindó detalles en diálogo con "El Once Deportivo", programa que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, y anticipó un torneo con formato eliminatorio, regionalización, fútbol femenino y categoría Sub 23.
El lanzamiento se realizará desde las 10 y contará con una importante presencia de representantes del fútbol provincial. “Lo que más me pone contento es que van a estar las 19 ligas de toda la provincia. De más de 40 clubes, 38 confirmaron su presencia. Estamos hablando de que vamos a estar alrededor de 250 a 280 dirigentes”, destacó Casis.
La celebración tiene además un significado especial para el actual titular de la Federación, quien integró como futbolista el equipo que se consagró en la primera edición de la competencia, hace cuatro décadas. “Del equipo recuerdo todo porque mi viejo estaba en el club y para nosotros, los clubes del interior, sobre todo del norte, era muy difícil acceder a ese tipo de competencias”, recordó.
Una edición especial por los 40 años
Al repasar los orígenes del certamen, Casis señaló que aquella primera edición reunió a 16 equipos y se desarrolló mediante cruces eliminatorios de ida y vuelta. Precisamente, ese espíritu será recuperado en la Supercopa que comenzará a disputarse a fines de noviembre.
“De la forma que se va a jugar este año era todo mata-mata, no era zona, sino partido de visitante y de local y, de acuerdo al resultado, se seguía pasando”, explicó el dirigente sobre una de las principales modificaciones previstas.
A cuatro décadas de aquella experiencia inicial, Casis valoró el crecimiento alcanzado por la competencia provincial. “Esto fue creciendo y hoy nos encontramos con una Copa Entre Ríos mucho más fuerte, mucho más aceitada, pero no dejo de reconocer a aquellos que empezaron con esta idea y se continuó, salvo por la pandemia, sin descanso”, sostuvo.
Una copa más amplia y con menores costos
La Federación Entrerriana de Fútbol buscó que la edición aniversario tenga una convocatoria mayor y que más instituciones puedan vivir la experiencia de disputar el torneo provincial. “Nosotros queríamos una copa amplia y sustentable”, definió Casis.
En esa línea, explicó: “Por primera vez, no pongamos límites, que todo el mundo pueda, por única vez, jugar la copa y sentir lo que significa”. Entre las novedades, instituciones de Primera B de determinadas ligas tendrán la posibilidad de sumarse a la competencia.
“Hay tres ligas, como Concepción del Uruguay, Gualeguay y Concordia. Habilitamos que los equipos de Primera B también puedan participar”, detalló. La competencia comenzará en la última semana de noviembre, tendrá actividad durante diciembre y posteriormente continuará en enero.
Regionalización para evitar largos traslados
Otro de los ejes de la organización será reducir el impacto económico que representa la participación para los clubes. Casis indicó que se bajaron diferentes costos y señaló: “Hemos reducido prácticamente al 50% la inscripción”. También adelantó gestiones para conseguir valores más accesibles en el transporte.
A su vez, la Federación dividirá territorialmente la provincia para evitar que los equipos tengan que recorrer grandes distancias durante las primeras instancias. “Vamos a regionalizar la provincia en cuatro zonas”, confirmó.
Entre los ejemplos mencionados, una de las regiones comprenderá a Paraná, La Paz, Santa Elena, Paraná Campaña y Diamante. Otra incluirá a Feliciano, Federal, Concordia, Chajarí y Federación. La organización también evaluará situaciones particulares en las que la cercanía geográfica aconseje modificar los agrupamientos previstos.
Fútbol femenino y categoría Sub 23
Una de las principales novedades de la Supercopa Entre Ríos 40 años será la incorporación de otras categorías al calendario. El fútbol femenino comenzará simultáneamente con el certamen masculino y también se agregará una competencia Sub 23.
“Por primera vez va a empezar junto con el femenino y también agregamos Sub 23, que muchos lo llaman reserva, pero nos estaban pidiendo esa categoría para que los chicos puedan jugar”, explicó Nelson Casis.
En cuanto a la convocatoria, el presidente de la Federación confirmó que “hasta el momento” son 70 los equipos inscriptos. La expectativa de la organización es incrementar la participación antes de que quede definitivamente conformado el cuadro.
Los eliminados jugarán la Copa Federación
El sistema previsto contempla además que una derrota en la Supercopa no signifique el final inmediato de la actividad provincial para los clubes. Quienes sean eliminados pasarán a disputar la Copa Federación, cuyo comienzo está previsto para enero.
“Lo que sí aseguramos es que los perdedores van a pasar a la Copa Federación. Le estamos asegurando a cada equipo mínimamente cuatro partidos”, señaló Casis al explicar el mecanismo.
La Federación estima que ambas competencias podrán finalizar durante marzo. “Calculamos que para marzo tenemos que estar terminando la Copa Entre Ríos y la Copa Federación”, indicó. La intención es compatibilizar el calendario provincial con los campeonatos organizados por las distintas ligas y con los torneos nacionales en los que participen clubes entrerrianos.
El proyecto para darle una clasificación nacional
Durante la entrevista en El Once Deportivo, Casis también reveló uno de los objetivos que pretende plantear ante el Consejo Federal: conseguir que la Copa Entre Ríos tenga una vinculación directa con las competencias nacionales.
“El sueño mío, que lo voy a transmitir también en Paraná, donde va a haber una reunión del Consejo Federal, es poder llegar a que la Copa Entre Ríos clasifique los dos campeones”, expresó el presidente de la Federación Entrerriana de Fútbol.
Según explicó, conocer con mayor anticipación a los equipos clasificados también permitiría una mejor planificación económica para afrontar la siguiente instancia. Mientras esa propuesta se proyecta hacia el futuro, la atención inmediata estará puesta en el lanzamiento de este sábado en Concepción del Uruguay, donde comenzará formalmente la celebración de los 40 años de una competencia histórica para el fútbol entrerriano.