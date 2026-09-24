Ley de Zonas Frías: reformaron los subsidios al gas y 1,6 millones de usuarios perderán el beneficio

El Senado convirtió este jueves en ley la reforma del régimen de Zonas Frías, que modifica los subsidios sobre las tarifas de gas y reduce el alcance territorial de la ampliación implementada en 2021. La iniciativa obtuvo 38 votos afirmativos y ocho negativos, mientras que el bloque peronista decidió no participar de la votación.

El cambio tendrá impacto sobre alrededor de 1,6 millones de usuarios de más de 90 municipios que habían sido incorporados al régimen ampliado, principalmente en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y otras provincias. Para esos hogares, el beneficio dejará de otorgarse de manera general por ubicación geográfica y quedará sujeto a condiciones socioeconómicas.

La iniciativa ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados desde fines de mayo. En el Senado, La Libertad Avanza consiguió el acompañamiento del PRO y otros bloques aliados para alcanzar los votos necesarios.

Cómo votaron los senadores por Entre Ríos

Los representantes entrerrianos tuvieron posiciones diferentes durante la votación. Romina María Almeida y Joaquín Benegas Lynch, ambos de La Libertad Avanza, votaron a favor de la reforma del régimen de subsidios al gas y formaron parte de los 38 votos que permitieron convertir el proyecto en ley.

Por su parte, Adán Bahl, del bloque Justicialista, no participó de la votación. El senador entrerriano acompañó la decisión del bloque peronista de retirarse del recinto antes del tratamiento de la Ley de Zonas Frías, luego de que José Mayans planteara que el proyecto requería un análisis más profundo.

Qué cambia con la nueva Ley de Zonas Frías

El régimen tiene su origen en la Ley 25.565 y fue posteriormente ampliado por la Ley 27.637, sancionada en 2021, que incorporó nuevas regiones y extendió su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031. La legislación vigente contemplaba descuentos tarifarios para usuarios ubicados en áreas consideradas climáticamente frías.

Con la reforma aprobada, el beneficio territorial quedará concentrado nuevamente en la región Patagónica, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. La modificación reduce así la ampliación territorial que había entrado en vigencia cinco años atrás.

En las localidades que habían sido incorporadas en 2021, el acceso a la asistencia estará vinculado al esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y a criterios sociales y de ingresos. Entre las condiciones informadas se encuentra que los ingresos familiares no superen tres Canastas Básicas Totales, además de contemplarse situaciones específicas como personas con discapacidad y veteranos de Malvinas.

El descuento también cambiará su forma de cálculo

Otra modificación relevante consiste en que la asistencia estatal pasará a calcularse sobre el precio del gas y no sobre el total de la factura. Hasta ahora, el régimen contemplaba tarifas diferenciales financiadas mediante el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.

El sistema original fue creado en 2002 para financiar compensaciones tarifarias en la Patagonia, Malargüe y la Puna. Posteriormente, la Ley 27.637 amplió las áreas geográficas alcanzadas por el beneficio.

La reforma mantiene, además, el recargo destinado al fondo que pagan los usuarios del sistema sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Según los argumentos oficiales, los recursos recaudados no resultaban suficientes para financiar la totalidad del esquema vigente.

Cuánto podrían aumentar las facturas

La Secretaría de Energía estimó que 1,6 millones de usuarios dejarán de recibir el beneficio territorial. Según las estimaciones oficiales difundidas durante el tratamiento de la iniciativa, quienes queden excluidos en las denominadas zonas templadas podrían afrontar incrementos promedio cercanos a 15.000 pesos mensuales.

El impacto, sin embargo, dependerá del consumo, la localidad, la categoría tarifaria y de si el hogar reúne las condiciones para continuar recibiendo asistencia focalizada.

Como referencia, estimaciones privadas para Bahía Blanca indicaron que un usuario con un consumo promedio de 118 metros cúbicos mensuales podría pasar de una factura cercana a $19.945 a aproximadamente $39.890. Para aquellos hogares que continúen dentro del esquema focalizado, el incremento sería considerablemente menor.

Qué provincias serán alcanzadas por el recorte

Entre los territorios incorporados durante la ampliación de 2021 se encuentran localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Mendoza, San Luis, Salta, Catamarca, La Rioja y Tucumán, entre otras jurisdicciones.

En Buenos Aires, el cambio alcanzará a ciudades como Bahía Blanca, Mar del Plata, Necochea, Tandil, Olavarría, Azul, Pinamar y Villa Gesell. En Santa Fe, entre las localidades que habían sido incorporadas al régimen se encuentra Rosario, mientras que en Córdoba fueron incluidos departamentos del centro y sur provincial, publicó TN.

La ley sancionada en 2021 había extendido el beneficio a distintas subzonas bioambientales determinadas bajo parámetros técnicos. Esa norma estableció además descuentos diferenciales y prorrogó la vigencia general del régimen hasta fines de 2031.

Los antecedentes del régimen

La Ley 27.637 establecía para determinados beneficiarios especiales una tarifa diferencial equivalente al 50% del cuadro tarifario pleno. Entre ellos se contemplaban jubilados y pensionados dentro de determinados límites de ingresos, titulares de pensiones para veteranos de Malvinas, beneficiarios del seguro de desempleo, electrodependientes y trabajadores de casas particulares, entre otros grupos.

El régimen ampliado también cuenta con un Registro Único de Beneficiarios Especiales y tiene a la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación.