Calor y tormentas en Entre Ríos: subirá la temperatura y luego llegará la inestabilidad

Calor y tormentas en Entre Ríos: qué anticipan para el cierre de septiembre.

El calor y las tormentas en Entre Ríos serán protagonistas durante el cierre de septiembre, en una secuencia que comenzará con un marcado ascenso de las temperaturas y continuará con un aumento de la inestabilidad. El viento norte favorecerá jornadas más cálidas antes de la llegada de condiciones propicias para lluvias.

Luego de las mañanas frescas registradas durante esta semana, las temperaturas comenzaron a recuperarse. Para este viernes 25, diferentes puntos de Entre Ríos tendrán registros cercanos a los 24 y 25 grados durante la tarde, mientras que el viento norte favorecerá el ingreso de aire más cálido. En Paraná, por ejemplo, se anticipa una tarde con unos 25 grados y sin precipitaciones.

La tendencia continuará durante el fin de semana y se extenderá hacia los últimos días de septiembre. De esta manera, la provincia atravesará jornadas con características cada vez más primaverales, aunque el aumento de la temperatura estará acompañado por una progresiva modificación de las condiciones atmosféricas.

El calor ganará protagonismo

El viento predominante del norte será uno de los factores que impulsará el ascenso de las marcas térmicas. El panorama se repetirá en distintas localidades entrerrianas: para este viernes se esperan alrededor de 24 grados en Concordia y Gualeguaychú, mientras que Villaguay podría alcanzar los 25 grados.

La situación anticipa un cierre de septiembre considerablemente más cálido que las jornadas frescas que caracterizaron el comienzo de esta semana. Las tardes serán templadas a cálidas y las mínimas también tenderán a subir, reduciendo paulatinamente la amplitud térmica entre las primeras horas del día y la tarde.

Durante el sábado se mantendrían las condiciones mayormente estables en buena parte de Entre Ríos. El escenario favorecerá otro incremento térmico antes de que la circulación atmosférica comience a mostrar señales de cambio.

Cuándo podrían llegar las tormentas

La principal novedad aparecerá posteriormente. Los pronósticos extendidos indican que la estabilidad no se mantendrá durante todo el cierre de septiembre y que aumentarán las posibilidades de precipitaciones. El SMN proyecta un incremento de la probabilidad de lluvias desde el lunes, luego de jornadas con máximas que rondarán los 27 grados.

El cambio estará asociado a una mayor inestabilidad luego del período dominado por el aire cálido. De concretarse la evolución prevista, las lluvias y tormentas podrían ganar presencia durante los últimos días del mes, aunque por tratarse de un pronóstico extendido será necesario seguir las actualizaciones para precisar horarios, zonas alcanzadas e intensidad de los fenómenos.

El panorama coincide con una primavera que comenzó mostrando fuertes variaciones térmicas en la región. Tras jornadas con mañanas frías, el ascenso de temperatura volverá a instalar condiciones más cálidas antes del próximo período de inestabilidad.

Un cierre de septiembre con tiempo cambiante

Así, el último tramo del mes tendrá dos etapas bien diferenciadas en Entre Ríos: primero, un período de ascenso térmico, viento norte y tardes cálidas; luego, un escenario más inestable, con aumento de nubosidad y posibilidades de lluvias y tormentas.

El pronóstico podrá modificarse a medida que se acerquen las jornadas de mayor inestabilidad. Por ese motivo, será clave seguir los informes y eventuales alertas que emita el Servicio Meteorológico Nacional, especialmente ante la posibilidad de que se desarrollen tormentas durante el comienzo de la próxima semana.