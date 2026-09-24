Churos y Huaynas vivieron una nueva fiesta de las tradicionales Intertribus del Colegio Luján

REDACCIÓN ELONCE
Las Intertribus reunieron a estudiantes del Colegio Nuestra Señora de Luján en pruebas culturales y deportivas. El rector contó a Elonce cómo se desarrolló esta tradición de unos 30 años y anunció la fecha de la clausura.
Las Intertribus del Colegio Nuestra Señora de Luján reunieron esta semana en Paraná a estudiantes de las tribus Churo y Huayna. Durante una recorrida de Elonce por la institución, el rector Pablo Pross explicó que las pruebas culturales se habían realizado la semana anterior y que los alumnos competían en distintas disciplinas deportivas durante la Semana del Estudiante.
Pross señaló que el proyecto institucional había nacido aproximadamente 30 años atrás, junto con la escuela. Contó que los alumnos eran incorporados a una de las dos tribus al ingresar al colegio y que, desde entonces, participaban en las actividades de su equipo.
“La semana pasada estuvieron las pruebas culturales y ahora se están desarrollando, con la semana de la primavera y la semana del estudiante, las competencias deportivas”, relató el rector. Las pruebas incluyeron vóley, básquet, sóftbol, fútbol, handball y hockey.
El esfuerzo detrás de cada tribu
El rector explicó que los estudiantes se habían preparado durante el año en las clases de Educación Física. Ese trabajo también comprendió las presentaciones de gimnasia previstas para la clausura.
Una alumna de Churo, que se presentó como Luz y dijo que ocupaba el rol de bruja en su tribu, destacó el disfrute por encima del resultado: “No importa mucho si ganás o perdés; importa que lo des todo y, más que nada, disfrutarlo”.
Por Huayna, una estudiante que se presentó como Lu contó que era hechicera, uno de los cargos de autoridad de su tribu. Explicó que asumir ese lugar había significado recibir la confianza de sus compañeros y señaló que los estudiantes más chicos se sumaban cada año con mayor entusiasmo.
“Para mí, ganadoras somos ambas tribus por el esmero y las ganas que le vamos poniendo en todo el año”, expresó. La joven reconoció el esfuerzo de las autoridades y los integrantes de Churo, además del trabajo realizado por su propio equipo.
La fecha anunciada para la clausura
Pross anunció que la clausura estaba prevista para el 9 de octubre, a las 20, en el Atlético Echagüe Club. Indicó que el encuentro reuniría a estudiantes, familias y otros integrantes de la comunidad educativa.
“Ese día es toda una fiesta para nosotros”, afirmó el rector al invitar a quienes quisieran acompañar el cierre. En ediciones anteriores, las Intertribus también habían tenido su noche final en el Club Echagüe.