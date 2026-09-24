Shell, Axion y Puma aumentaron los combustibles entre 2% y 5%: qué pasó con YPF

Los aumentos de combustibles comenzaron a aplicarse este jueves en estaciones de servicio de Shell, Axion y Puma en distintas regiones del país. Las subas fueron de entre 2% y 5%, según los precios relevados por la Agencia Noticias Argentinas. YPF mantenía sin cambios los valores de sus surtidores al momento del informe.

Los incrementos no fueron uniformes: variaron según la empresa, el combustible y la zona. Por esa razón, el porcentaje informado no permite establecer un precio único por litro para todo el país.

La actualización ocurrió en una jornada en la que el Brent volvió a superar los US$100 por barril y se ubicó en torno a los US$105. La suba del crudo se produjo en medio de la incertidumbre por las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

Qué ocurrió con el esquema de precios

Según informó Noticias Argentinas, los nuevos valores marcaron un cambio respecto del esquema de contención de precios, conocido como “buffer”, que las empresas venían aplicando desde mayo para moderar el traslado de las variaciones del petróleo a los surtidores.

En el caso de YPF, su presidente, Horacio Marín, sostuvo este jueves que la compañía mantenía esa política y que no tomaría una decisión apresurada ante los movimientos diarios del barril. También señaló que, si el crudo se estabilizaba en US$100, ese valor terminaría incidiendo en el precio que pagan los consumidores. La empresa no había anunciado un aumento al momento de esas declaraciones.