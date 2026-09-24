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El segundo Congreso de Salud Mental en Paraná reúne a especialistas de todo el país

El encuentro se desarrollará durante el 25 y 26 de septiembre y reunirá a especialistas, docentes, estudiantes, instituciones y organizaciones en la Escuela Normal de Paraná. Habrá referentes nacionales y espacios destinados a visibilizar experiencias locales vinculadas con la salud mental.

24 de Septiembre de 2026
Segundo Congreso Nacional de Salud Mental en Paraná: los detalles.
Segundo Congreso Nacional de Salud Mental en Paraná: los detalles. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

El encuentro se desarrollará durante el 25 y 26 de septiembre y reunirá a especialistas, docentes, estudiantes, instituciones y organizaciones en la Escuela Normal de Paraná. Habrá referentes nacionales y espacios destinados a visibilizar experiencias locales vinculadas con la salud mental.

El Segundo Congreso Nacional de Salud Mental en Paraná se desarrollará este 25 y 26 de septiembre, organizado desde la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS). La propuesta estará centrada en la salud mental y las intervenciones comunitarias, con la participación de especialistas de distintas disciplinas.

 

Agustín Guillerón, secretario de Extensión de la FHAyCS de la UADER, explicó que se trata principalmente de un encuentro extensionista que busca abordar las problemáticas desde diferentes perspectivas. "Lo que busca es poder reflexionar y problematizar acerca de los problemas en el campo de la salud mental, pero desde las distintas disciplinas", señaló.

 

Agust&iacute;n Guilleron, secretario de Extensi&oacute;n de la FHAyCS (Elonce)
Agustín Guilleron, secretario de Extensión de la FHAyCS (Elonce)

 

La convocatoria está destinada a estudiantes, docentes, profesionales y personas vinculadas con esta temática. También podrán participar instituciones y organizaciones que trabajan en salud mental aunque no pertenezcan al ámbito universitario.

 

 

Referentes nacionales y experiencias locales

 

Entre los especialistas convocados se encuentran Alicia Stolkiner, Gabriela Dueñas, Dora Barrancos, Agustín Valle y Guillermo Folguera, quienes participarán de diferentes instancias durante las dos jornadas.

 

(Elonce)
(Elonce)

 

Guillerón destacó que otro de los objetivos será otorgar espacio a las experiencias desarrolladas en la región. "La idea de este congreso también es recuperar los trabajos locales sobre lo que se hace en el campo de la salud mental", explicó.

 

 

Las personas interesadas todavía podrán inscribirse para participar. Según indicaron desde la organización, el trámite puede realizarse mediante los canales de la Facultad y también de manera presencial durante el encuentro. La actividad es arancelada y continuará hasta el 26 de septiembre.

 

Segundo Congreso Nacional de Salud Mental en Paraná

 

Temas:

Congreso Escuela Normal Paraná UADER salud mental encuentro
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