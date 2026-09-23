Libertad de los ríos: organizaciones reivindicaron la histórica ley antirrepresas

REDACCIÓN ELONCE
En el Día de la Libertad de los Ríos, organizaciones ambientalistas y representantes de pueblos originarios se reunieron para reivindicar la ley antirrepresas y reclamar mayor protección de los cursos de agua entrerrianos.
La libertad de los ríos reunió este miércoles a organizaciones ambientalistas, referentes vinculados con la defensa del río Paraná e integrantes de pueblos originarios, en una jornada destinada a reflexionar sobre la protección de los cursos de agua y recordar la sanción de la histórica ley antirrepresas de Entre Ríos.
El encuentro se desarrolló desde horas de la tarde y tuvo como uno de sus ejes recordar la movilización ciudadana que derivó en la sanción de la Ley Nº 9.092, en 1997. Durante la actividad también se plantearon preocupaciones vinculadas con la contaminación de las cuencas, las fumigaciones, la intervención sobre los ríos y la conservación de la biodiversidad.
Luis Romero, uno de los referentes presentes, destacó la importancia histórica de aquella conquista ambiental. “La verdad que estar aquí a 29 años de la sanción de una ley que supimos conseguir, la ley antirrepresa 9092/97. Yo recalco permanentemente esto: no podemos perder la memoria”, expresó.
El recuerdo de la movilización por la ley antirrepresas
Durante la jornada se remarcó que la sanción de aquella norma fue resultado de una importante movilización social en defensa de los ríos entrerrianos. A casi tres décadas, los participantes señalaron la necesidad de mantener vigente aquella memoria y continuar con las acciones de concientización ambiental.
“Me quedo con esa conquista que ha sido la ley antirrepresa en el año '97. Sentó precedente en el mundo. Es increíble: en el mundo miran lo que pasó en este lugar, cómo un pueblo se movilizó y logró conseguir una ley”, sostuvo uno de los referentes ambientalistas.
A la conmemoración se sumaron reclamos vinculados con problemáticas actuales que, según señalaron los participantes, afectan los ecosistemas de la provincia. Entre ellos mencionaron las fumigaciones y sus posibles consecuencias sobre los cursos de agua y la reproducción de especies.
Preocupación por las cuencas y los peces
“Hoy estamos aquí distintas organizaciones, también preocupadas por lo que está sucediendo en algunos lugares: siguen fumigando y contaminando nuestras cuencas”, expresó el ambientalista durante la entrevista a Elonce.
En ese sentido, también hizo referencia al impacto que los cambios ambientales pueden tener sobre la fauna ictícola. “Sufrimos mucha pérdida en la reproducción de peces. Cada vez que se producen lluvias, no podemos contabilizar las larvas que se pierden. Es increíble”, manifestó.
Asimismo, recordó los extensos períodos de bajante y sequía registrados en la región y destacó las características naturales de Entre Ríos. “Hemos pasado seis años prácticamente de sequía permanente. Ahora está la posibilidad de El Niño”, expresó.
“Tenemos más de 7.000 cursos de agua”
Otro de los puntos destacados fue la gran cantidad de ríos, arroyos y otros cursos de agua que atraviesan el territorio entrerriano. Para los participantes, esa característica implica una responsabilidad especial en materia de conservación ambiental.
“Tenemos más de 7.000 cursos de agua en nuestra provincia de Entre Ríos. Es increíble. Por eso tenemos que ser conscientes de la importancia de preservar nuestros entornos y encontrar nuestro sentido de pertenencia en el río con acciones muy concretas”, afirmó.
También valoró las actividades educativas que permiten acercar a niños y jóvenes al río para conocer el ecosistema y generar conciencia desde edades tempranas. Sin embargo, consideró necesario que esas iniciativas sean acompañadas por políticas públicas de mayor alcance.
El pedido de mayor compromiso político
“Necesitamos que haya un mayor compromiso en los estamentos políticos, donde allí se define y se corta la milanesa, como quien dice”, sostuvo el referente, al reclamar una participación más activa de quienes tienen responsabilidades de gobierno.
Del encuentro también participó Ucai Verá, integrante del pueblo nación Charrúa, quien se presentó como “una guardiana de las aguas, de estos pueblos de agua, de estos lugares de agua” y destacó el vínculo de las comunidades originarias con los ríos.
“Dice un abuelo que vivimos en Entre Ríos, no porque así le pusieron de nombre, sino porque realmente estamos entre nuestros padres y madres, aguas y ríos”, manifestó durante la jornada.
“Si tocan al río, también nos tocan a nosotros”
Para Ucai Verá, la conmemoración representa tanto una celebración como una responsabilidad colectiva. “La verdad que estar acá es una celebración y es un gran compromiso para mí como pueblo, como perteneciente a un pueblo, como mujer, y defender y tratar de salvar la poca vida que nos queda, no solo humana, es un gran compromiso”, sostuvo.
La representante del pueblo nación Charrúa también hizo un llamado a quienes tienen responsabilidades públicas y a la sociedad en general para comprender que las intervenciones sobre los ecosistemas tienen consecuencias directas sobre las personas.
“También llamo a la reflexión de los que nos gobiernan, de las personas que no se comprometen con estas vidas, porque si tocan al río, tocan a la madre tierra, también nos tocan a nosotros”, afirmó.
Un llamado a preservar el ambiente
Ucai Verá enumeró distintas intervenciones que, desde su perspectiva, deben analizarse teniendo en cuenta sus consecuencias ambientales. “A veces cuesta entender que dragar un río, intervenir en las cuencas, fumigar, extraer los árboles que hay ahí, matar los animalitos que crecen, eso implica en la vida de las personas”, expresó.
“No es que queda ajeno, no es todo cemento”, agregó. En ese marco, destacó la importancia de acompañar a quienes participaron históricamente de la defensa de los ríos entrerrianos y de mantener vigente la discusión ambiental.
La jornada por la libertad de los ríos permitió recordar la movilización que antecedió a la ley antirrepresas y, al mismo tiempo, actualizar los reclamos relacionados con la protección del Paraná y las cuencas de Entre Ríos. “Venir acá a apoyar a ellos que hace tanto tiempo que han logrado esta ley, es lo menos que puedo hacer”, concluyó Ucai Verá.