Una motociclista sufrió una grave fractura tras un choque con una camioneta en la Autovía Artigas

Una motociclista sufrió lesiones graves tras un choque en la Autovía Artigas ocurrido durante la tarde de este miércoles, a la altura del kilómetro 289, en el departamento Federación. La mujer debió ser trasladada a un hospital luego de ser impactada desde atrás por una camioneta.

Según informó la Policía, personal de la Comisaría N° 23 Suburbios intervino en el siniestro vial, que involucró a una Toyota Hilux y una motocicleta Guerrero de 110 centímetros cúbicos.

La camioneta era conducida por un hombre mayor de edad que circulaba en sentido sur-norte. Por causas que son materia de investigación, colisionó por alcance a la motocicleta, que avanzaba en la misma dirección.

La motociclista sufrió lesiones graves

El rodado de menor porte era conducido por una mujer mayor de edad. Como consecuencia del impacto, debió recibir asistencia inmediatamente en el lugar del accidente.

Minutos después, la motociclista fue trasladada hasta el hospital local para ser sometida a una evaluación médica y determinar la gravedad de las lesiones sufridas.

Tras los estudios correspondientes, los profesionales constataron que presentaba una fractura de tibia a la altura del tobillo izquierdo, lesión que fue considerada de carácter grave.

Mientras tanto, personal policial tomó intervención en el lugar del siniestro para establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión entre ambos vehículos.