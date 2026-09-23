 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Siniestro vial

Una motociclista sufrió una grave fractura tras un choque con una camioneta en la Autovía Artigas

Una camioneta Toyota Hilux chocó desde atrás a una moto que circulaba en el mismo sentido por la Autovía Artigas. La motociclista fue hospitalizada y se confirmó que sufrió una fractura en la pierna izquierda.

23 de Septiembre de 2026
Choque en la Autovía Artigas: una motociclista sufrió fractura.
Choque en la Autovía Artigas: una motociclista sufrió fractura. Foto: P.E.R.

Una camioneta Toyota Hilux chocó desde atrás a una moto que circulaba en el mismo sentido por la Autovía Artigas. La motociclista fue hospitalizada y se confirmó que sufrió una fractura en la pierna izquierda.

Una motociclista sufrió lesiones graves tras un choque en la Autovía Artigas ocurrido durante la tarde de este miércoles, a la altura del kilómetro 289, en el departamento Federación. La mujer debió ser trasladada a un hospital luego de ser impactada desde atrás por una camioneta.

 

 

Según informó la Policía, personal de la Comisaría N° 23 Suburbios intervino en el siniestro vial, que involucró a una Toyota Hilux y una motocicleta Guerrero de 110 centímetros cúbicos.

 

La camioneta era conducida por un hombre mayor de edad que circulaba en sentido sur-norte. Por causas que son materia de investigación, colisionó por alcance a la motocicleta, que avanzaba en la misma dirección.

 

 

La motociclista sufrió lesiones graves

 

El rodado de menor porte era conducido por una mujer mayor de edad. Como consecuencia del impacto, debió recibir asistencia inmediatamente en el lugar del accidente.

 

Minutos después, la motociclista fue trasladada hasta el hospital local para ser sometida a una evaluación médica y determinar la gravedad de las lesiones sufridas.

 

Tras los estudios correspondientes, los profesionales constataron que presentaba una fractura de tibia a la altura del tobillo izquierdo, lesión que fue considerada de carácter grave.

 

 

Mientras tanto, personal policial tomó intervención en el lugar del siniestro para establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión entre ambos vehículos.

Temas:

Choque Autovía Artigas Federación
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso