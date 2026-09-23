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Sociedad Polémica por un video de una sesión legislativa

Diputado entrerriano negó haber consumido drogas durante una sesión, tras la difusión de un video

Juan Manuel Rossi respondió a las acusaciones que surgieron en redes sociales por un video de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. El legislador explicó qué hacía, negó haber consumido drogas y se ofreció a realizarse un examen toxicológico.

23 de Septiembre de 2026
Rechazó las acusaciones que circularon en redes sociales sobre un supuesto consumo de drogas.
Rechazó las acusaciones que circularon en redes sociales sobre un supuesto consumo de drogas.

Juan Manuel Rossi respondió a las acusaciones que surgieron en redes sociales por un video de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. El legislador explicó qué hacía, negó haber consumido drogas y se ofreció a realizarse un examen toxicológico.

Una filmación de una sesión de la Cámara de Diputados de Entre Ríos generó una polémica en redes sociales luego de que usuarios acusaran al legislador Juan Manuel Rossi de haber consumido drogas en el recinto. Tras la viralización del video, el diputado publicó un descargo en X en el que la negó, dio su explicación sobre el movimiento registrado y se ofreció a realizarse un examen toxicológico.

 

En la secuencia, Rossi apareció sentado junto a la diputada María Elena Romero. Mientras ella hablaba, él acercó una mano a su rostro. El objeto que llevaba no se distinguía con claridad en la toma que circuló y el gesto dio lugar a interpretaciones sobre lo ocurrido.

La controversia escaló en redes antes de que Rossi respondiera públicamente. En su publicación, sostuvo que se trataba de una operación para perjudicarlo y afirmó que el objeto era una birome.

 

El descargo completo de Rossi

 

Estoy siendo víctima de una operación en redes en donde intentan dañar mi imagen diciéndome ‘falopero’. En el video original se ve con claridad que es una birome, la cual uso para rascarme el ombligo”.

 

Luego, el diputado atribuyó la difusión de las acusaciones a adversarios políticos:

 

Son los mismos operadores berretas del Partido Justicialista kirchnerista que se dedican a hacer operaciones contra el gobernador de nuestra provincia y sus funcionarios”.

 

Rossi también propuso someterse a un examen y cuestionó a quienes señaló como responsables de la maniobra:

 

Les propongo algo: yo me hago hoy mismo un examen toxicológico y ustedes les explican a los entrerrianos la condena por corrupción de [Sergio] Urribarri, los contratos truchos de la Legislatura y todas las causas que todavía investigan qué hicieron con la plata de los entrerrianos. Yo doy la cara. ¿Ustedes se animan?”.

 

El respaldo de un funcionario provincial

 

Tras el descargo, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, expresó su apoyo a Rossi. El funcionario sostuvo que el video había sido “manipulado con Inteligencia Artificial (IA)”, una afirmación que no quedó acreditada por la información disponible.

Temas:

Juan Manuel Rossi Cámara de Diputados de Entre Ríos Polémica Redes Sociales Mauricio Colello
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