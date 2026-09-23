Sniper Tour 2 reunirá más de 35 peleas de kickboxing, muay thai y K1 en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La segunda edición del evento Sniper Tour se realizará este sábado desde las 17 horas en la Sociedad Alemana de Paraná. Habrá más de 35 combates, dos cinturones en juego y representantes de distintos puntos de la región. Los organizadores anticiparon los detalles a Elonce.
La segunda edición del Sniper Tour en Paraná reunirá este sábado a competidores de kickboxing, muay thai y K1 en una jornada que tendrá más de 35 peleas y dos cinturones en juego. El evento comenzará a las 17 horas en la Sociedad Alemana, ubicada en Monseñor Abel Bazan y Bustos 84, mientras que el ingreso del público estará habilitado aproximadamente desde las 16:30 horas.
Ezequiel Hofstetter, responsable de Sniper Team Escuela y organizador de la competencia, visitó Elonce junto a Kevin Ferreira, otro referente de la institución, quien protagonizará uno de los combates semiprofesionales de K1. "Tenemos dos cinturones, más de 35 peleas y premios. Estamos contentos por lo que preparamos", destacó Hofstetter.
La propuesta convocará a deportistas de Paraná, Rosario, Santa Fe, Colonia Avellaneda, Oro Verde y otros puntos de la región. La jornada comenzará con exhibiciones infantiles y posteriormente se desarrollarán los enfrentamientos competitivos, mayoritariamente de muay thai, además de kickboxing y K1.
Dos cinturones y una pelea profesional
Entre los principales atractivos habrá dos cinturones en disputa. Hofstetter explicó que uno de ellos corresponde a la WKF, entidad internacional vinculada al kickboxing, lo que permitirá jerarquizar uno de los enfrentamientos programados.
También habrá una pelea profesional de fondo de kickboxing protagonizada por dos competidores paranaenses. "Son dos chicos que vienen en ascenso. Cada uno lleva su hinchada y va a estar bueno ver quién se lleva la victoria", anticipó el organizador. Todos los combates se desarrollarán dentro de una jaula.
Ferreira, por su parte, competirá en la modalidad K1 semiprofesional. Al explicar sus características, señaló que existen diferencias reglamentarias respecto de otras disciplinas: "Cambia mucho el reglamento y las herramientas que uno tiene para pelear. Podemos definir al K1 como un kickboxing con rodillas".
La segunda edición del Sniper Tour
Esta será la segunda edición de la competencia luego de la experiencia realizada en septiembre de 2025. Para esta oportunidad, los organizadores buscaron fortalecer principalmente los aspectos relacionados con la comodidad del público y los servicios disponibles durante la jornada.
"La primera edición estuvo muy buena y creo que la gente espera algo similar o más. Trabajamos en detalles básicos de organización, en que la gente esté cómoda, tenga su silla y un buen servicio. Es un evento familiar", explicó Hofstetter.
El responsable de Sniper Team remarcó que el objetivo central es generar oportunidades para los competidores de la región. "Esta clase de eventos es para los deportistas. No buscamos otra cosa que el crecimiento deportivo y consideramos que es un puntapié importante porque las peleas son muy buenas", sostuvo.
Entradas y horarios
Desde la organización indicaron que quedan pocas entradas debido a la capacidad limitada del espacio. Las que permanezcan disponibles podrán adquirirse en puerta por $25.000. Además, durante la jornada se realizarán sorteos entre los espectadores con premios aportados por los comercios y empresas que acompañan la competencia.
Ferreira también invitó a conocer la actividad que Sniper Team desarrolla habitualmente en la institución. "No es solamente para quien quiera aprender la disciplina, sino también para quien quiera mejorar su condición física, entrenar y conocer gente nueva. Es un deporte que trabaja muchos aspectos, no solamente los físicos", concluyó.