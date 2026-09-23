Enzo Fernández habló de la despedida de Messi y pidió que renueve Scaloni

Enzo Fernández llegó al país para incorporarse a la Selección Argentina de cara a los tres amistosos de la próxima fecha FIFA. A su arribo, el mediocampista habló sobre la despedida de Lionel Messi y también dejó una definición contundente respecto del futuro de Lionel Scaloni.

“Muy contento de estar acá otra vez. Ahora a disfrutar con mi familia y la Selección. Siempre es especial volver, para mí es un privilegio formar parte de la Selección”, expresó el volante ante los medios que lo esperaban a su llegada.

El futbolista se sumará al plantel que se prepara para enfrentar a Bolivia, Burkina Faso y Benín. La última presentación de esta ventana, prevista para el martes 6 de octubre, tendrá un significado especial porque está programada como la despedida de Messi de la camiseta argentina.

Enzo Fernández habló de la despedida de Messi

Consultado sobre ese momento, Enzo Fernández reconoció que será una jornada cargada de emociones para el plantel. “Es una despedida que duele mucho, pero hay que disfrutar con Leo este momento que es tan especial. Sabemos el legado que deja y lo especial que es para nosotros”, señaló.

El mediocampista, de todas maneras, prefirió no adelantarse a lo que ocurrirá una vez que el capitán complete su último encuentro. “Todavía no se fue, hay que disfrutar al máximo y a partir de ahí empieza un proceso fuerte”, agregó.

La Selección tendrá primero dos compromisos antes de esa despedida. El miércoles 30 de septiembre enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y el sábado 3 de octubre recibirá a Burkina Faso en el Monumental.

El pedido por la continuidad de Scaloni

Enzo Fernández también fue consultado sobre la situación de Lionel Scaloni, cuyo contrato con la Asociación del Fútbol Argentino finaliza en diciembre y cuya continuidad se encuentra entre los principales temas alrededor del seleccionado.

“Ojalá que renueve, es muy importante para nosotros y el armador. Él ya lo sabe, no hace falta que le digamos nada”, afirmó el mediocampista al expresar públicamente su deseo de que el entrenador permanezca al frente del equipo.

“OJALÁ QUE SCALONI RENUEVE, ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS”. Enzo Fernández, en su llegada a la Selección. ⚠️🇦🇷 pic.twitter.com/CNIYgLWJWS — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 23, 2026

El volante destacó de esa manera el rol que Scaloni tuvo en la construcción del grupo durante los últimos años. Su continuidad todavía no fue oficializada y las negociaciones por una eventual extensión del vínculo mantienen la atención en el futuro inmediato de la Selección Argentina.

Cuándo podrá volver a jugar con la Selección

Más allá de haberse incorporado a la convocatoria, Enzo Fernández no podrá participar del primer amistoso frente a Bolivia. El mediocampista deberá cumplir una fecha de suspensión luego de haber sido expulsado en la final del último Mundial frente a España.

Durante los próximos días entrenará normalmente con sus compañeros en el predio de Ezeiza y quedará disponible para los otros dos encuentros. Podría volver a jugar el 3 de octubre ante Burkina Faso y también estará habilitado para el compromiso frente a Benín.

La última presentación será el martes 6 de octubre en el estadio Monumental y estará atravesada por la despedida de Messi. En ese contexto, Fernández volvió al país destacando el legado del capitán y, al mismo tiempo, dejó en claro su postura respecto del futuro de Scaloni: espera que el entrenador continúe al frente de la Selección.