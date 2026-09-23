Mirtha Legrand continúa internada y los médicos confirmaron una “buena evolución”

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, donde este miércoles 23 de septiembre se difundió un nuevo parte médico sobre su estado de salud. Según informaron los profesionales, la histórica conductora mantiene una evolución favorable del cuadro respiratorio que motivó su ingreso.

“La señora Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivó su internación, con una buena evolución”, señala el comunicado firmado por Enrique Echagüe, director médico de la institución.

Pese a la mejoría, los médicos resolvieron que permanezca hospitalizada durante algunos días más. “Permanecerá internada durante los próximos días con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados”, precisaron.

Cuándo habrá un nuevo parte médico

El comunicado sobre la salud de Mirtha Legrand también llevó tranquilidad respecto de la evolución registrada durante las últimas jornadas. Por el momento, no se informó una fecha estimada para que pueda recibir el alta.

Desde el Mater Dei señalaron además que, si no se producen modificaciones en su estado de salud, el próximo informe oficial será difundido el viernes. De esta manera, continuará bajo observación médica mientras avanza su recuperación.

“Su familia y profesionales médicos agradecen los saludos y muestras de cariño. De no mediar cambios, el viernes próximo enviaremos un nuevo parte médico”, concluye el documento.

Juana Viale acompañó a su abuela

La internación también provocó modificaciones en la actividad televisiva de la familia. Juana Viale quedó nuevamente al frente de La noche de Mirtha y, una vez terminada la grabación del programa, se acercó al sanatorio para acompañar a su abuela.

“Otro sábado que estoy acompañándolos mientras la abuela se termina de recuperar”, expresó la conductora. Sus palabras estuvieron dirigidas especialmente a los seguidores de Mirtha Legrand, aunque evitó profundizar sobre detalles médicos.

La familia de la diva se mantiene cerca durante su internación. En las últimas semanas, además, habían reconocido públicamente que intentaban convencerla de reducir algunas salidas y actividades para cuidar su salud.