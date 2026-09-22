Jesús María 2027 confirmó su grilla: Abel Pintos, Soledad, Cazzu y Ke Personajes, entre las figuras

El Festival de Jesús María 2027 anunció los artistas de su 61ª edición, que se desarrollará del 8 al 17 de enero. Abel Pintos, Soledad, Luciano Pereyra, Cazzu, Ke Personajes, Los Palmeras y Chaqueño Palavecino integran la extensa programación.
El Festival de Jesús María 2027 confirmó la grilla completa de artistas que pasarán por el escenario Martín Fierro durante su 61ª edición. El tradicional encuentro de música popular y jineteada se realizará del viernes 8 al domingo 17 de enero de 2027 y contará con reconocidos exponentes del folklore, el cuarteto, la cumbia y otros géneros.
La organización difundió los nombres a través de las redes oficiales del festival. Entre las principales figuras anunciadas aparecen Abel Pintos, Soledad, Luciano Pereyra, Jorge Rojas, Cazzu, Ke Personajes, Los Palmeras, Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, Jairo y Los Manseros Santiagueños.
Por el momento, resta conocer un dato central para quienes proyectan viajar al tradicional encuentro: todavía no fue informada la distribución de los artistas por noche. Tampoco comenzó la venta de entradas para la próxima edición.
Del folklore al cuarteto y la cumbia
La programación volverá a combinar nombres históricos de la música popular argentina con artistas de las nuevas generaciones. Entre los referentes folklóricos estarán Sergio Galleguillo, Los Tekis, Nahuel Pennisi, Ahyre, Campedrinos, Las Voces de Orán, El Indio Lucio Rojas, Lautaro Rojas y Christian Herrera.
También tendrán presencia distintos referentes del cuarteto. La grilla contempla a La Konga, Q' Lokura, Ulises Bueno, Damián Córdoba, Jean Carlos, La Pepa Brizuela y LBC junto a Euge Quevedo, entre otros.
La música tropical tendrá igualmente un lugar destacado. Además de Los Palmeras y Ke Personajes, fueron anunciados Uriel Lozano y otras propuestas que ampliarán la diversidad musical de las diez jornadas.
Cazzu, una de las presencias que sobresale en la grilla
Una de las incorporaciones que llama la atención dentro de la programación es Cazzu, artista vinculada principalmente con la música urbana y que se sumará a una cartelera históricamente asociada al folklore y, durante los últimos años, cada vez más abierta a otros géneros.
También fueron confirmados Luciano Pereyra, Lucas Sugo, El Loco Amato, Los Caligaris, Valentina Márquez, Flor Paz, Marina Cornejo, Los Herrera, Desakta2, Simón Aguirre y Angelo Aranda.
La edición 2027 volverá a tener como escenario principal al Martín Fierro, donde la música compartirá protagonismo con la tradicional actividad de campo que caracteriza al Festival Nacional de Doma y Folklore, indicó El Doce TV.
La grilla completa de Jesús María 2027
Los artistas anunciados son: Los Cantores del Alba, Cara Fea, Sant2, Dos Folk, Jorge Rojas, Paquito Ocaño, LBC y Euge Quevedo, La Clave Trío, Soledad, Ke Personajes, Los Manseros Santiagueños, Jairo, Q' Lokura, Chama.mé, Sergio Galleguillo, Campedrinos, Los Tekis, La Konga, Jessica Benavidez, Lázaro Caballero y Un Poco de Ruido.
También estarán El Loco Amato, El Indio Lucio Rojas, Las Voces de Orán, Ulises Bueno, Iván Ruiz, Cazzu, Piko Frank, Orellana Lucca, Lautaro Rojas, Luciano Pereyra, Valentina Márquez, Marina Cornejo, Los Herrera, Los Trajinantes, Chaqueño Palavecino, Abel Pintos, Valentín Vargas, Los Palmeras, La Cruzada, Desakta2, Cabales, El Caporalazo con Willy Campero y Nahuel Pennisi.
La nómina se completa con Rayanos, Uriel Lozano, Christian Herrera, Los Nocheros, La Callejera, Simón Aguirre, Angelo Aranda, Jean Carlos, Wara Calpanchay, Damián Córdoba, Los Caligaris, Ahyre, Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu, Flor Paz, Caravana Catucha, La Pepa Brizuela, Joaquín Chiavarino, Nacho Cuellar, Dúo Amukan y Lucas Sugo. Ahora, la expectativa estará puesta en conocer qué artistas actuarán cada noche y cuándo comenzará la venta de entradas para el Festival de Jesús María 2027.