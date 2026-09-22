“Me empezó a doler”: Virginia Gallardo explicó por qué no pudo peregrinar hasta la Virgen de Itatí

La diputada contó entre lágrimas que un dolor en la cadera le impidió participar de la peregrinación a Itatí. Gallardo vinculó sus limitaciones físicas con una intervención estética realizada años atrás.
Virginia Gallardo se quebró al hablar de las secuelas que atribuyó a una cirugía estética y contó que el dolor en la cadera le impidió participar de la 47° Peregrinación Juvenil del Nordeste Argentino hacia la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, en Corrientes.
La diputada nacional y exbailarina publicó el domingo un video en sus redes sociales en el que explicó que se había preparado durante varios meses para realizar la caminata, pero una prueba física previa le indicó que no estaba en condiciones de afrontar el recorrido, publicó Infobae.
“Estoy un poco triste porque desde el año pasado me prometí hacer la peregrinación a la Virgen y me preparé para que eso sucediera”, expresó Gallardo mientras se mostraba conmovida.
El dolor que modificó sus planes
La legisladora relató que durante la semana anterior había salido a caminar por la costanera correntina para evaluar su estado físico. Aunque consideraba que se trataba de un recorrido accesible, comenzó a sentir molestias en la cadera.
“La semana pasada salí a caminar por nuestra costanera, que no es muy larga y sabemos que no es muy difícil completar una ida y vuelta, pero me empezó a doler mucho la cadera”, explicó.
A partir de ese episodio, Gallardo decidió no sumarse a la peregrinación que se desarrolló entre el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre. La caminata implicaba recorrer varios kilómetros junto con los fieles que se dirigieron hacia el santuario mariano.
La intervención que mencionó Gallardo
La exbailarina vinculó esas limitaciones con una intervención estética realizada años atrás por Aníbal Lotocki. Sin embargo, en el video no aportó un diagnóstico médico ni precisó las características clínicas del dolor que experimentó.
“Desde que pasé por mi intervención, mi cuerpo, mis tiempos y mis condiciones cambiaron”, manifestó. De esa manera, explicó que debió modificar determinadas actividades y reconocer los límites que encontraba al realizar esfuerzos prolongados.
“Siempre traté de estar bien, y lo estoy, pero conozco mis limitaciones y caminar mucho es una de ellas”, afirmó. Sus expresiones estuvieron centradas en su experiencia personal y en las dificultades que, según su relato, afrontó después de aquella operación.
La promesa que no pudo cumplir
Gallardo explicó que había asumido el compromiso personal de participar en la peregrinación y que su imposibilidad de realizar el recorrido le generó tristeza. La diputada siguió la jornada mediante las imágenes compartidas por quienes caminaron hacia Itatí.
“Veo las imágenes de todos, con fe, fuerza, esperanza y convicción, y me hubiera encantado estar ahí acompañándolos”, sostuvo.
La peregrinación tuvo como destino la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, uno de los principales centros de devoción católica del nordeste argentino. La convocatoria reunió a personas que realizaron el trayecto por promesas, agradecimientos y expresiones de fe.
“Voy a seguir intentándolo”
Aunque no pudo participar de esta edición, Gallardo aseguró que continuaría preparándose para cumplir su promesa cuando su condición física se lo permitiera.
“Algún día podré. Voy a seguir intentándolo y me voy a seguir preparando para que pronto pueda peregrinar con ustedes hasta la casa de nuestra Virgencita”, expresó.
Junto con el video, la diputada publicó un mensaje dedicado a quienes participaron de la convocatoria. “Hay algo que todavía no perdimos: seguimos teniendo un lugar hacia donde caminar”, escribió.
Su relato volvió a poner el foco en las consecuencias que atribuyó a la intervención estética y en las adaptaciones que debió realizar en su vida cotidiana. Gallardo aclaró que procuraba mantenerse activa, aunque evitaba aquellas actividades físicas que podían intensificar el dolor.