Murió Carlos Alonso, uno de los grandes referentes de la pintura argentina

El pintor, dibujante y grabador Carlos Alonso murió a los 97 años, según confirmó su familia este lunes. Nacido en Tunuyán, Mendoza, desarrolló una extensa trayectoria dentro del arte argentino, con una producción atravesada por temas sociales, políticos y por experiencias personales como el exilio y la desaparición de su hija Paloma durante la última dictadura.

Alonso había nacido el 4 de febrero de 1929 y comenzó su formación artística durante la adolescencia en la Academia de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Cuyo. Allí estudió con referentes como Sergio Sergi, Lorenzo Domínguez y Francisco Bernareggi, antes de trasladarse a Tucumán para continuar su aprendizaje junto a Lino Enea Spilimbergo.

A lo largo de su carrera trabajó con pintura, dibujo, grabado, collage e ilustración, y desarrolló un lenguaje de fuerte impronta expresionista. Su producción abordó la pobreza, la violencia sobre los cuerpos y diferentes conflictos de la sociedad argentina, cuestiones que terminaron ocupando un lugar central dentro de su obra.

El exilio y una pérdida que atravesó su obra

La vida de Carlos Alonso quedó especialmente marcada por los acontecimientos posteriores al golpe de Estado de 1976. Durante aquel período se exilió en Italia y posteriormente se radicó en Madrid, mientras parte de su producción vinculada con la violencia política y social había enfrentado episodios de censura.

En 1977, su hija Paloma Alonso Fauvet, de 21 años, fue secuestrada en la ciudad de Buenos Aires y permanece desaparecida. El Archivo Provincial de la Memoria señala que Alonso denunció su desaparición a través de distintas obras, mientras esa pérdida se convirtió en uno de los acontecimientos determinantes de su vida personal y artística.

La experiencia atravesó posteriormente trabajos en los que volvió sobre la violencia estatal, la ausencia y la memoria. El propio artista explicó en diferentes oportunidades que la pintura se convirtió en un espacio para procesar esa experiencia y mantener presente el recuerdo de su hija.

Una extensa trayectoria dentro del arte argentino

Antes de aquellos años, Alonso ya había construido una importante carrera. En 1957 obtuvo el primer premio de un concurso convocado para ilustrar la segunda parte de Don Quijote de la Mancha y posteriormente desarrolló trabajos vinculados con obras como La Divina Comedia, de Dante Alighieri.

También produjo series como Lección de anatomía, en la que retomó referencias de Rembrandt para abordar cuestiones vinculadas con la violencia y la realidad política. Durante las décadas siguientes mantuvo esa combinación entre tradición pictórica, acontecimientos históricos y una mirada propia sobre los cuerpos y los conflictos sociales.

Tras regresar definitivamente a la Argentina, se instaló en Córdoba y desarrolló buena parte de su vida posterior en Unquillo. Allí continuó trabajando y participó además de la vida cultural de la ciudad, donde en 2025 se realizó una de sus últimas exposiciones dedicada a una faceta menos difundida de su producción: el paisaje.

Premios y reconocimientos a Carlos Alonso

Entre las distinciones recibidas, Carlos Alonso obtuvo el Premio Konex de Platino en 1982 y 1992 como dibujante, además de una Mención Especial a la Trayectoria en Artes Visuales en 2012. Su obra también integra colecciones de diferentes museos e instituciones culturales del país.

En 2019, el Museo Nacional de Bellas Artes presentó una amplia exposición dedicada a revisar su producción bajo los ejes de la tradición, la realidad y la memoria. La muestra permitió recorrer diferentes etapas de una trayectoria que se extendió durante más de siete décadas.