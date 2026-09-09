Murió a los 22 años la modelo que ostentaba el título de Miss Austria

Murió Lucia Sisic, la joven coronada Miss Austria en 2024. Tenía una malformación cardíaca congénita y había atravesado siete intervenciones quirúrgicas. La organización confirmó el fallecimiento, aunque no informó la causa.
Murió Lucia Sisic, la joven de 22 años que había sido coronada Miss Austria en 2024 y mantenía vigente el título. La organización responsable del certamen confirmó el fallecimiento mediante un comunicado publicado en redes sociales, aunque no precisó la causa.
Sisic padecía una malformación cardíaca congénita y había sido sometida a siete intervenciones quirúrgicas a lo largo de su vida. Su última operación se había realizado durante el invierno europeo de 2025.
La joven había obtenido previamente el título de Miss Vienna en un certamen desarrollado en el complejo Lugner City. Luego fue elegida Miss Austria y mantuvo esa distinción debido a que no se realizaron nuevas ediciones del concurso.
El comunicado de Miss Austria
Mission Austria, la entidad encargada de seleccionar a Miss y Mister Austria, confirmó la noticia y difundió una despedida firmada por su directora ejecutiva, Kerstin Rigger, y su esposo, Jörg. “Es con gran conmoción y profundo pesar que nos enteramos del fallecimiento de nuestra Miss Austria 2024, Lucia Sisic”, expresó la organización en el comunicado.
El mensaje agregó: “La recordaremos como una joven maravillosa. Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias van para su familia, amigos y todos los que estuvieron cerca de ella”.
La publicación incluyó un último mensaje dirigido a la joven, quien había representado al certamen desde su coronación en 2024. “Querida Lucia, siempre serás parte de nuestra familia Miss Austria. Descansa en paz”, concluyó el texto.
Hasta el momento, la organización y la familia no habían brindado información sobre las circunstancias del fallecimiento. Tampoco se había confirmado si estuvo relacionado con la afección cardíaca que Sisic padecía desde su nacimiento.
Lucia Sisic tenía una cardiopatía congénita
La malformación congénita había condicionado diferentes etapas de su infancia y adolescencia. Debido a esa afección, Sisic debió atravesar siete procedimientos quirúrgicos.
Luego de su última operación, realizada en 2025, había comunicado en Instagram que el procedimiento había concluido y que esperaba no necesitar una nueva intervención durante los años siguientes. “Ya tengo también mi séptima operación superada y estoy encantada de poder tomarme un descanso, con suerte por varios años”, había escrito.
Sisic también había hablado públicamente sobre las consecuencias que la condición cardíaca tuvo durante sus primeros años. En una entrevista concedida durante 2024, recordó que no podía participar de algunas actividades físicas y escolares junto con otros niños. “Las semanas deportivas pasaron sin mí. Mi infancia fue simplemente distinta, pero eso también me hizo fuerte”, había declarado.
En agosto de 2024, la joven había publicado un mensaje de reconocimiento al personal de salud que la atendió durante sus tratamientos e intervenciones. Sisic había destacado el acompañamiento recibido y la posibilidad de continuar con sus actividades pese a las dificultades relacionadas con su salud.
“Gracias a los especialistas y a los médicos dedicados, que siempre salvaron mi vida con grandes esfuerzos, pude superar muchos momentos difíciles y vivir una vida plena”, había expresado en una publicación traducida del alemán.
Antes de obtener la corona nacional, Sisic había ganado el concurso Miss Vienna, correspondiente a la capital austríaca. Posteriormente, fue elegida Miss Austria 2024. La joven continuó como titular de esa distinción porque la organización no realizó otra edición del certamen después de su coronación.