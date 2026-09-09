Un perro encontró restos de una bebé recién nacida en un basural en Santa Cruz

Los restos de una bebé recién nacida fueron encontrados dentro de una bolsa en un basural de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. El hallazgo se produjo después de que un perro callejero, que buscaba comida en el lugar, rompiera el envoltorio.

Una mujer que pasaba por la zona de las calles Máximo Berezoski y Misionero Beauvoir observó la situación y dio aviso inmediatamente a las autoridades. Tras la denuncia, personal de la Comisaría Segunda y especialistas de Criminalística acudieron al lugar.

Los primeros análisis determinaron que se trataba de una bebé que habría tenido entre 37 y 40 semanas de gestación, según la información difundida por medios de la provincia. El cuerpo fue trasladado al Hospital Zonal Padre Pedro Tardivo para la realización de una autopsia.

Buscan determinar qué ocurrió

Los investigadores intentan establecer las circunstancias de la muerte y cómo los restos de la bebé recién nacida llegaron hasta ese sector de Caleta Olivia. Por el momento, no se informó oficialmente la identidad de posibles involucrados.

Los primeros exámenes también detectaron lesiones que serían compatibles con la acción de animales. La autopsia será determinante para precisar cuáles de esas heridas se produjeron después del fallecimiento y establecer otros datos relevantes para la causa.

La investigación quedó a cargo del juez Marcos Pérez Soruco, titular del Juzgado de Instrucción Penal N°1, quien dispuso distintas medidas para avanzar con la reconstrucción de lo ocurrido.

Analizan cámaras y toman testimonios

Entre las diligencias ordenadas se encuentra la revisión de las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores del lugar donde fue encontrada la bolsa. El objetivo es detectar movimientos que puedan aportar información sobre cómo llegó hasta allí.

También comenzaron a realizarse entrevistas a vecinos del sector. Los investigadores buscan determinar si alguna persona observó vehículos, movimientos o situaciones fuera de lo habitual antes del hallazgo.

A su vez, se emitieron alertas a hospitales y centros de salud de la zona para que informen sobre el posible ingreso de una mujer con signos compatibles con un parto reciente o una interrupción del embarazo.

Los resultados del examen forense permitirán establecer con mayor precisión las condiciones en las que se produjo la muerte de la bebé recién nacida, así como determinar si había nacido con vida, una cuestión que todavía debe ser confirmada oficialmente.