Cuatro alumnas se agarraron a golpes durante un recreo

Cuatro alumnas protagonizaron una violenta pelea en una escuela secundaria durante el horario de clases. El enfrentamiento ocurrió en el CPEM 58 de Plaza Huincul, Neuquén, y obligó a intervenir al personal de la institución para separar a las adolescentes.

El episodio se produjo durante el segundo recreo, alrededor de las 10:35, cuando las estudiantes se encontraban en la planta baja del establecimiento. Por motivos que todavía no fueron determinados, comenzaron a golpearse en un sector cercano a oficinas administrativas.

El conflicto ocurrió frente a otros integrantes de la comunidad educativa. En el mismo edificio también funciona el CPEM 85 durante el turno nocturno, aunque las dependencias correspondientes a esa institución estaban desocupadas al momento del incidente.

Cuatro alumnas participaron de la pelea

Según trascendió, el enfrentamiento involucró a cuatro estudiantes que pertenecerían al ciclo básico. Se produjeron dos peleas simultáneas entre las adolescentes.

Ante la situación, integrantes del personal escolar intervinieron rápidamente para intentar separarlas. Aunque lograron detener los golpes, las jóvenes continuaron forcejeando y tirándose del cabello durante algunos instantes.

La intervención de los adultos permitió que el episodio no se prolongara. Hasta el momento, no se informó oficialmente que las alumnas hayan sufrido lesiones de gravedad como consecuencia de la pelea.

Investigan qué originó el enfrentamiento

Las circunstancias que desencadenaron el conflicto todavía no fueron esclarecidas. Una de las hipótesis indica que las diferencias entre las adolescentes habrían comenzado fuera del establecimiento y posteriormente derivaron en el enfrentamiento dentro de la escuela.

Tras lo ocurrido, las autoridades educativas comenzaron a evaluar las medidas correspondientes. De acuerdo con la información difundida inicialmente, la dirección habría resuelto una suspensión preventiva de las alumnas involucradas.

Además, se daría intervención al organismo de protección de menores correspondiente para establecer las pautas destinadas a abordar el conflicto y determinar cómo continuará la situación de las estudiantes.