Desde este miércoles, más de 200 trámites municipales se pueden iniciar de manera online

Desde este miércoles 9 de septiembre, más de 200 trámites y gestiones del ámbito municipal solo se podrán iniciar mediante la plataforma Mi Paraná. Es en el marco de un proceso sostenido de modernización del Estado con el objetivo de poner la innovación y la tecnología al servicio de los vecinos para construir una administración más simple, inteligente y eficiente.

“La Tramitación Digital Inteligente (TDI) es un nuevo sistema en el que venimos trabajando desde hace muchos meses con el equipo de innovación pública y distintas áreas municipales. Más que un expediente municipal, la ciudadanía podrá realizar distintas gestiones online. Es una forma más de simplificar el diálogo con el vecino y la forma en la que se realizan los trámites municipales”, señaló el jefe de Gabinete, Santiago Halle.

La implementación de TDI, establece que, progresivamente, el papel sea eliminado de los trámites municipales. Además, va en consonancia con uno de los objetivos de la Municipalidad que es lograr una ciudad inteligente y sustentable para el cuidado del ambiente.

“Buscamos un cambio de paradigma para empezar a pensar los procedimientos administrativos de manera distinta, teniendo al ciudadano como centro. Nosotros entendemos que no es solamente pasar a digital lo que antes era el papel, sino repensar la administración municipal de una manera acorde al siglo XXI. En este caso, somos pioneros en varias cuestiones, porque se trata de un desarrollo realizado al 100 % por trabajadores municipales para la Municipalidad de Paraná. Esperamos que el ciudadano pueda acceder de manera fácil porque fue pensado para que sea simple, ágil y que tenga trazabilidad, y así lograr mayor transparencia”, sostuvo Halle.

Por su parte, Emanuel Orzuza, coordinador de Innovación Pública y Transformación Digital, explicó que el nuevo sistema “implicó la digitalización de más de 200 trámites en el ámbito de la Municipalidad de Paraná. Eso representa transparencia, porque todo trámite dentro de TDI es trazable, es auditable y, sobre todo, es un activo firmado digitalmente, algo que no se puede modificar”.

La puesta en funcionamiento de TDI implicó la capacitación del personal municipal en varias instancias. “Se capacitaron más de 1.000 agentes en la Sala Mayo y después hicimos capacitaciones dentro de cada una de las reparticiones para interiorizar el trabajo diario de cada una de esas áreas y poder explicar cómo estaba mapeado dentro de TDI. Fue un proceso complejo, que se tomó con mucha responsabilidad y con gran colaboración de todas las áreas de la Municipalidad para poder llevarlo adelante”, resaltó Orzuza.

¿Cómo se puede acceder?

El Sistema de Tramitación Digital estará disponible para el ciudadano a través del portal Mi Paraná por medio de una pestaña debidamente identificada.

El ciudadano ingresará con su usuario y contraseña. Una vez dentro del portal, podrá iniciar la solicitud del trámite adjuntando la documentación requerida. Una vez cumplimentado y validado por Mesa de Entradas, el interesado recibirá la notificación del trámite iniciado con su número de expediente correspondiente, tanto dentro del portal como en su mail asociado a Mi Paraná.

Cabe destacar que los trámites iniciados en papel continuarán su curso normal hasta fin de año. Una vez transcurrido ese tiempo, si no tienen resolución en papel, se procederá a digitalizarlos para incorporarlos a TDI.