El Concejo Deliberante aprobó ordenanzas sobre alquileres, inclusión y electromovilidad. Entre las medidas se creó un régimen municipal de garantías para acceder a viviendas, se reguló la circulación de vehículos de movilidad personal y se impulsó una red de carga eléctrica.
El Concejo Deliberante aprobó ordenanzas sobre alquileres, inclusión y electromovilidad durante la sesión desarrollada este martes. Entre las principales iniciativas sancionadas se destacaron la creación de un sistema municipal de garantías para facilitar el acceso a viviendas, nuevas regulaciones para vehículos de movilidad personal y un programa para desarrollar infraestructura de carga eléctrica.
Los proyectos llegaron al recinto con dictámenes favorables de las respectivas comisiones. Durante su tratamiento previo participaron representantes de los sectores involucrados, profesionales y vecinos, según informó el cuerpo legislativo.
Además, el Concejo sancionó modificaciones al procedimiento administrativo de Defensa del Consumidor, creó el programa “Paraná libre de discriminación”, estableció nuevas condiciones para utilizar contenedores marítimos en construcciones y reglamentó el certamen “Pre-Mate” para seleccionar artistas de la Fiesta Nacional del Mate.
Un régimen municipal para facilitar el acceso al alquiler
Una de las medidas centrales fue la creación del Régimen Municipal de Garantías para el Acceso al Alquiler de Vivienda Única Familiar, denominado “Régimen Garantía Paraná”. La iniciativa, presentada por el concejal Emiliano Gómez Tutau, apunta a quienes cuentan con capacidad económica para pagar un alquiler, pero no disponen de las garantías exigidas habitualmente para celebrar un contrato.
El régimen estará destinado a locaciones urbanas utilizadas como vivienda única familiar y permanente dentro del ejido municipal. Durante el debate, Gómez Tutau destacó los aportes realizados por representantes del Colegio de Corredores, profesionales, inquilinos y otros participantes durante el tratamiento en comisión.
“Este proyecto se basó en el eje en donde el municipio sea el constructor de una ingeniería donde se pueda generar confianza, en el marco de una contratación de un bien, como lo es básicamente un servicio habitacional que prestan muchas inmobiliarias de la ciudad, que hacen de intermediarias”, señaló el edil.
El municipio como articulador entre propietarios e inquilinos
Gómez Tutau sostuvo que la iniciativa pretende generar herramientas públicas para fortalecer la relación entre las partes involucradas en los contratos. “Nos interesaba mostrar que en la ciudad de Paraná también se puede construir una política pública que tenga como eje central el vínculo de confianza que tiene que haber entre nuestros vecinos”, argumentó.
El concejal señaló que ese vínculo involucra tanto a quienes poseen una propiedad como a las personas que necesitan alquilar. Según expresó, el acceso a una vivienda adquirió especial importancia en el actual escenario de dificultades económicas.
En materia de derechos de consumidores, también fue aprobada una ordenanza impulsada por Luisina Minni y Sergio Elizar para establecer un nuevo Régimen de Funciones y Procedimiento Administrativo del Organismo de Defensa al Consumidor.
Defensa del Consumidor incorporará procedimientos digitales
La norma actualizó la Ordenanza 8600 para adaptar los procedimientos municipales a los cambios tecnológicos. El objetivo declarado fue evitar vacíos procedimentales y otorgar mayor seguridad jurídica a los trámites que se realizan ante Defensa del Consumidor.
Entre sus fundamentos, el proyecto sostuvo que la digitalización debe quedar expresamente contemplada en la normativa y no depender únicamente de la práctica administrativa cotidiana. La modificación busca que los procedimientos sean más ágiles, accesibles, transparentes y adecuados a las actuales herramientas tecnológicas.
Discriminación
Durante la sesión también fue aprobado el Programa Paraná libre de discriminación, presentado por Pablo Donadío y Silvia Campos. La iniciativa reafirma el compromiso municipal con los derechos humanos y establece acciones contra diferentes formas de discriminación.
La ordenanza contempla situaciones discriminatorias relacionadas con raza, etnia, género, orientación sexual, identidad de género, religión, ideología, opinión política o gremial, posición económica, condición social, características físicas, discapacidad y edad, entre otras circunstancias que puedan afectar la dignidad de las personas.
Regulación de vehículos de movilidad personal
Otro eje relevante de la sesión estuvo vinculado con la electromovilidad. El cuerpo aprobó dos iniciativas que abordan, por un lado, la circulación de vehículos de movilidad personal y, por otro, el desarrollo progresivo de infraestructura destinada a vehículos eléctricos.
La propuesta impulsada por Luisina Minni estableció un marco para la circulación de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) en la vía pública. La finalidad de la norma es mejorar la seguridad vial y ordenar la convivencia entre las distintas formas de desplazamiento presentes en las calles.
La normativa excluyó expresamente a los vehículos utilizados por personas con movilidad reducida, las motos eléctricas y los velocípedos que ya se encuentran contemplados por la Ordenanza 9479. Esos medios de transporte conservarán su régimen específico.
Paralelamente, una iniciativa de Gómez Tutau creó el Programa Municipal de Promoción de Infraestructura para la Electromovilidad, destinado a desarrollar progresivamente una Red Urbana de Carga mediante incentivos para que el sector privado instale infraestructura de recarga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.
Entre sus objetivos se encuentran promover la transición energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas al transporte urbano. También pretende estimular inversiones privadas en movilidad sustentable y posicionar a Paraná como un destino preparado para el turismo relacionado con la electromovilidad.
Nuevas condiciones para utilizar contenedores marítimos
El Concejo también modificó un artículo del Código de Edificación referido a la utilización de contenedores marítimos. La propuesta, presentada por Minni, incorporó restricciones relacionadas con los antecedentes de uso de esas estructuras.
La ordenanza prohibió utilizar contenedores que anteriormente hayan transportado materiales radioactivos, agroquímicos cancerígenos u otras sustancias peligrosas capaces de dejar residuos permanentes que puedan resultar nocivos para las personas o el ambiente.
Para acreditar que la estructura no fue empleada con esos fines, se estableció la presentación de una declaración jurada del propietario o proveedor. De esta manera, la modificación incorporó una condición sanitaria y ambiental específica para reutilizar contenedores.
El “Pre-Mate” será la instancia para seleccionar artistas
Finalmente, durante el plenario se sancionó una iniciativa de concejales del bloque Más para Entre Ríos vinculada con uno de los principales acontecimientos culturales de la capital entrerriana.
La ordenanza estableció la creación del certamen “Pre-Mate”, que funcionará como instancia selectiva oficial y obligatoria para determinar qué artistas locales y regionales integrarán la cartelera de la Fiesta Nacional del Mate en cada edición.
La sesión dejó así un conjunto de nuevas disposiciones sobre vivienda, derechos de consumidores, inclusión, movilidad urbana, ambiente y cultura. Las medidas abarcaron desde las dificultades para presentar garantías al momento de alquilar hasta la regulación de nuevas formas de transporte y la preparación de infraestructura para el crecimiento de los vehículos eléctricos.