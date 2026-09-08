Habilitaron la inscripción a Becas Progresar: requisitos y monto mensual

Asistencia destinada a jóvenes que buscan finalizar sus estudios o continuar con su formación.

El Ministerio de Capital Humano habilitó la inscripción a las Becas Progresar, una asistencia económica destinada a jóvenes que buscan finalizar sus estudios obligatorios, continuar una carrera de nivel superior o capacitarse profesionalmente.

El programa contempla el pago de $35.000 mensuales. Las 12 cuotas correspondientes a la primera convocatoria representan una asistencia total de $420.000 durante el año.

Las Becas Progresar poseen distintas líneas y establecen límites de edad de acuerdo con el nivel educativo o la modalidad de formación elegida por cada aspirante.

Límites de edad para acceder a las Becas Progresar

La línea destinada a finalizar la educación obligatoria está dirigida a jóvenes de entre 16 y 24 años. En el caso de los estudios superiores, pueden inscribirse quienes ingresan a una carrera y tienen entre 17 y 24 años.

Para los estudiantes avanzados de nivel superior, el límite de edad se extiende hasta los 30 años. Por su parte, la línea de formación profesional comprende, en general, a personas de entre 18 y 24 años.

Ese límite se amplía hasta los 35 años para aquellos postulantes que no poseen empleo formal registrado. En tanto, quienes cursan la carrera de enfermería pueden solicitar la beca sin límite de edad.

Cuáles son los requisitos

Además de encontrarse dentro del rango etario correspondiente, los aspirantes deben ser argentinos nativos o naturalizados. Cuando resulte necesario, deberán acreditar un mínimo de dos años de residencia en el país.

También deberán tener completo o en curso el esquema de vacunación y cumplir con las condiciones específicas de la línea educativa seleccionada.

Otro de los requisitos establece que los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no pueden superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Cómo se paga la prestación

Los titulares de las distintas líneas reciben una prestación de $35.000 mensuales. Sin embargo, en el caso de los ingresantes se abona inicialmente el 80% del beneficio.

El 20% restante queda retenido hasta que el estudiante acredita su regularidad académica ante la institución educativa correspondiente. El cumplimiento de esta condición permite cobrar el porcentaje acumulado.

Los beneficiarios pueden consultar virtualmente el estado de su liquidación utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de la plataforma, deben ingresar a la sección de consultas para comprobar si tienen un pago asignado durante el mes en curso.