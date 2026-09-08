Destacaron el reconocimiento nacional recibido por Mirador Tec y su aporte a la economía del conocimiento

Mirador Tec recibió un reconocimiento nacional por su aporte a la economía del conocimiento, al ser distinguido con el Premio Perfil 2026 en la categoría Aporte del Sector Público. El Gobierno entrerriano destacó el galardón otorgado al espacio tecnológico provincial, creado para vincular al sector privado, universidades, organismos científicos y el Estado.

La distinción fue analizada durante la reunión de gabinete encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio. Tras el encuentro, el secretario general de la Gobernación y vicepresidente de la Fundación Mirador Tec, Mauricio Colello, valoró el alcance que adquirió la iniciativa a menos de un año de su puesta en marcha.

“Es un premio nacional como aporte al sector público a todo lo que tiene que ver con la industria del conocimiento, la innovación, y la verdad que para nosotros es muy importante”, remarcó Colello.

Más de 35 empresas forman parte de Mirador Tec

Según la información oficial, el ecosistema de Mirador Tec ya reúne a más de 35 empresas vinculadas con los servicios y la tecnología, cinco universidades, 22 proyectos de investigación y desarrollo y más de 40 entidades de ciencia y tecnología.

Desde el Gobierno también vincularon su funcionamiento con el crecimiento del sector y señalaron que las exportaciones provinciales de este rubro registraron un incremento del 10%.

Colello recordó que el edificio donde funciona actualmente el espacio tecnológico tenía originalmente otro destino. “Cuando asumimos esta nueva gestión, encontramos un edificio que iba a estar destinado a oficinas públicas. El gobernador fue muy claro, y cambiamos ese destino para construir un verdadero espacio donde confluya el sector privado y el público en la innovación, la modernización, la tecnología”, explicó.

En ese sentido, el funcionario consideró que la distinción representó un respaldo al camino iniciado por la administración provincial. “Recibir este premio de alguna manera es poder decir que hicimos un buen trabajo”, sostuvo.

El seguimiento de las principales obras provinciales

Durante la reunión de gabinete también se repasó el avance del plan de infraestructura en diferentes puntos de Entre Ríos. Colello señaló que se realizó un seguimiento de las intervenciones consideradas estratégicas por el Ejecutivo y mencionó particularmente los trabajos en el Hospital Bicentenario de Gualeguaychú.

“Hicimos un seguimiento de obras que para nosotros son estratégicas. Por ejemplo, del Hospital Bicentenario en Gualeguaychú, una obra que tiene décadas de espera y viene a un ritmo de obra proyectado según lo que habíamos planificado”, indicó el secretario general.

Además, informó que el Gobierno avanzaba con el proceso para intervenir el Palacio San José y con proyectos de infraestructura vial. “Estamos iniciando también el pliego de licitaciones para la puesta en valor de un edificio histórico como es el Palacio San José, y estamos trabajando en todos los proyectos de rutas como la ruta uno, la dos y la seis del norte postergado de Entre Ríos con financiamiento internacional”, detalló.

El balance de las metas de gestión

Colello explicó que las reuniones de gabinete permiten evaluar periódicamente el cumplimiento de los objetivos definidos por el Ejecutivo provincial y conocer el estado de cada iniciativa.

“Siempre las reuniones de gabinete son un buen espacio para que el gobernador pueda saber de forma cercana cómo viene cada uno de nuestros planes, nuestras metas y objetivos”, concluyó el secretario general de la Gobernación.

De esta manera, el reconocimiento a Mirador Tec ocupó un lugar central en el balance oficial de la jornada, mientras el Ejecutivo repasó paralelamente los proyectos de infraestructura y las obras consideradas prioritarias en distintos departamentos entrerrianos.