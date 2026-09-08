AMET reclamó a legisladores por los fondos para educación técnica: "La caída fue del 93%"

REDACCIÓN ELONCE
El gremio impulsa un petitorio en Entre Ríos y todo el país para exigir que el Presupuesto 2027 restituya los recursos previstos por la Ley de Educación Técnico Profesional. Andrés Besel aseguró que la caída de fondos alcanzó el 93%.
El reclamo de AMET por los fondos para las escuelas técnicas se intensificó este martes en Entre Ríos, en el marco de una campaña nacional que busca que diputados y senadores restituyan en el Presupuesto 2027 los recursos previstos por la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional.
Andrés Besel, secretario general de AMET Entre Ríos, explicó a Elonce que la organización impulsa un petitorio dirigido a los legisladores nacionales y al gobernador Rogelio Frigerio. La iniciativa involucra a docentes, estudiantes, familias y diferentes sectores vinculados con la educación técnica.
"Estamos solicitando a los legisladores nacionales, diputados y senadores, que en el tratamiento del Presupuesto 2027 se vuelvan a incorporar los recursos para las escuelas técnicas, agrotécnicas, la formación profesional y los institutos superiores técnicos", explicó Besel. El pedido también incluye al Programa Nacional de Formación de Enfermería (PRONAFE).
AMET advierte que la caída de los fondos alcanzó el 93%
La campaña comenzó el 6 de agosto, en coincidencia con el Día de la Educación Agrotécnica, y continuó este 8 de septiembre, cuando se cumplen 21 años de la promulgación de la Ley de Educación Técnico Profesional. AMET prevé además nuevas actividades durante octubre y noviembre.
Besel sostuvo que el recorte de los recursos destinados al Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) tuvo un fuerte impacto. “La caída fue del 93%”, aseguró. En ese sentido, remarcó que el reclamo no plantea un porcentaje definido por el sindicato, sino el cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente.
"La ley sigue vigente. Se atacó solamente un artículo que son los fondos de vital importancia para las escuelas", expresó. El dirigente recordó que el artículo 52 establece un financiamiento equivalente al 0,2% de los ingresos corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional.
Advierten por el impacto en talleres e insumos
Según AMET, la reducción de los recursos afecta directamente el funcionamiento cotidiano de las instituciones. Besel mencionó dificultades para adquirir insumos, garantizar condiciones de seguridad e higiene en talleres y sectores productivos y sostener instancias de capacitación para docentes.
"Los fondos no son para un sindicato ni para un grupo de personas adultas, son para nuestros chicos y chicas", enfatizó. Además, cuestionó la decisión adoptada durante el tratamiento presupuestario anterior: "Los legisladores levantaron la mano y le quitaron a nuestros chicos y chicas las posibilidades de contar con los insumos básicos de trabajo de todos los días".
En Entre Ríos, el reclamo involucra a las escuelas técnicas y agrotécnicas, centros de formación profesional e institutos superiores. Para el secretario, independientemente de la cantidad de establecimientos afectados, la discusión central pasa por garantizar el cumplimiento de una legislación que continúa vigente.
Petitorio para legisladores nacionales
AMET pretende reunir las adhesiones antes de que avance la discusión del Presupuesto 2027. El petitorio estará disponible en establecimientos educativos y en la sede sindical, mientras que también se habilitará un código QR para acompañar el pedido de manera virtual.
A nivel nacional, el gremio busca mantener reuniones con los presidentes de los distintos bloques del Congreso. Posteriormente, cada representación provincial avanzará en encuentros con sus respectivos diputados y senadores para plantear la necesidad de recuperar las partidas.
"Las escuelas necesitan estos fondos para trabajar y nosotros vamos a seguir insistiendo para que se cumpla la ley", concluyó Besel.