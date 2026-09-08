Balón de Oro 2026: Messi y Lautaro Martínez van por el premio al mejor jugador del mundo

Los nominados al Balón de Oro 2026 fueron anunciados por France Football y entre los candidatos argentinos aparecen Lionel Messi y Lautaro Martínez, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez competirá por el Trofeo Lev Yashin al mejor arquero. La ceremonia se realizará el 26 de octubre en The London Palladium de Londres.

De acuerdo con la información proporcionada por TyC Sports, la 70ª edición tendrá una particularidad: será la primera ceremonia que se realizará fuera de Francia y también la primera en la que jugar en Europa no será una condición necesaria para ser candidato. De esta manera, Messi, actualmente en Inter Miami, vuelve a integrar la nómina del principal premio individual del fútbol mundial.

El período evaluado comprende la temporada deportiva de agosto a julio y contempla el rendimiento durante el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Los ganadores serán elegidos por un jurado de 100 periodistas para la categoría masculina y 50 para la femenina, representantes de los países mejor ubicados en el ranking FIFA.

Messi y Lautaro, entre los 30 candidatos

Messi buscará ampliar un récord que ya lo tiene como máximo ganador histórico del Balón de Oro. El capitán argentino conquistó ocho ediciones: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Lautaro Martínez, por su parte, volverá a competir entre las principales figuras del fútbol internacional.

Los 30 nominados son: Jude Bellingham, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Ousmane Dembélé, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Erling Haaland, Gabriel, Harry Kane, Achraf Hakimi, Lamine Yamal, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Sadio Mané, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Lionel Messi, Michael Olise, Joao Neves, Willian Pacho, Julián Quiñones, Declan Rice, Rodri, Fabián Ruiz, Ferrán Torres, William Saliba, Dayot Upamecano, Vinicius Jr. y Vitinha.

Entre los entrenadores fueron nominados Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery, Vincent Kompany y Luis Enrique. En la categoría femenina aparecen Jonathan Giráldez, Andrée Jeglertz, Nils Nielsen, Pere Romeu y Elena Sadiku.

Dibu Martínez buscará el Trofeo Lev Yashin

La presencia argentina también estará asegurada entre los arqueros. Emiliano "Dibu" Martínez fue seleccionado como uno de los diez aspirantes al Trofeo Lev Yashin, distinción que France Football entrega al mejor arquero de la temporada.

El campeón del mundo tendrá como competidores a Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Gregor Kobel, Joan García, Édouard Mendy, David Raya, Vozinha, Unai Simón y Matvey Safonov. En la categoría femenina fueron elegidas Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Hannah Hampton, Lorena y Ayaka Yamashita.

Para el premio al mejor club masculino competirán Arsenal, Bayern Múnich, Bodø/Glimt, Flamengo y Paris Saint-Germain. En la rama femenina fueron nominados Barcelona, Bayern Múnich, Club América, Manchester City y Olympique Lyon.

Los mejores jóvenes y las candidatas al Balón de Oro

El Trofeo Kopa al mejor joven masculino tendrá entre sus candidatos a Kerim Alajbegović, Ayyoub Bouaddi, Pau Cubarsí, Yan Diomandé, Lennart Karl, Éli Junior Kroupi, Lamine Yamal, Johan Manzambi, Ibrahim Maza y Warren Zaïre-Emery. Entre las jóvenes fueron nominadas Veerle Buurman, Vicky López, Felicia Schröder, Clara Serrajordi y Lily Yohannes.

En el Balón de Oro femenino, la nómina incluye a Selma Bacha, Barbra Banda, Esmee Brugts, Klara Bühl, Mariona Caldentey, Scarlett Camberos, Kerstin Casparij, Temwa Chawinga, Cata Coll, Melchie Dumornay, Caroline Graham Hansen, Alex Greenwood, Patri Guijarro, Pernille Harder, Yui Hasegawa, Rose Lavelle, Mapi León, Lorena, Melvine Malard y Manaka Matsukubo.

Completan las 30 candidatas Vivianne Miedema, Ewa Pajor, Claudia Pina, Alexia Putellas, Wendie Renard, Alessia Russo, Khadija Shaw, Momoko Tanikawa, Caroline Weir y Tessa Wullaert.