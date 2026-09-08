El Dibu Martínez fue elegido entre los 10 mejores arqueros y va por el Trofeo Yashin

Emiliano Dibu Martínez fue incluido entre los diez candidatos al Trofeo Lev Yashin, el reconocimiento que France Football entrega al mejor arquero del año dentro de la ceremonia del Balón de Oro 2026. El actual guardameta del Chelsea volvió a aparecer entre los principales nombres de su puesto a nivel internacional.

La nómina se completa con Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Édouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simón y Vozinha. El ganador será elegido a partir del rendimiento registrado durante la última temporada.

La nominación llega después de otro año destacado para el argentino, tanto en clubes como en la Selección. Antes de su llegada al Chelsea, Martínez disputó 43 partidos con Aston Villa, recibió 46 goles y mantuvo su arco invicto en 14 encuentros.

Una temporada que volvió a ponerlo entre los mejores

Con la Selección Argentina, Dibu Martínez también fue protagonista durante el Mundial 2026, en el que el equipo nacional alcanzó la final frente a España. Su rendimiento volvió a colocarlo entre los arqueros más destacados del torneo.

Tras la Copa del Mundo, el futbolista dejó Aston Villa y fue transferido al Chelsea, poniendo fin a una etapa que había comenzado en septiembre de 2020. Durante su paso por el club de Birmingham disputó 256 partidos oficiales.

En su última temporada con Aston Villa también fue parte del equipo que conquistó la Europa League, terminó cuarto en la Premier League y obtuvo la clasificación a la Champions League 2026/27.

Los principales rivales de Dibu Martínez

Uno de los candidatos con mejores antecedentes recientes es Unai Simón. El arquero español fue campeón del mundo en 2026 y estableció una marca de 649 minutos consecutivos sin recibir goles durante el torneo, superando el registro que Walter Zenga mantenía desde Italia 1990.

También aparece David Raya, quien tuvo una temporada sobresaliente con Arsenal. El español terminó la Premier League con 19 vallas invictas y sumó otros nueve partidos sin recibir goles en la Champions League.

Thibaut Courtois, Joan García y Gregor Kobel también integran una nómina de alto nivel. El arquero del Real Madrid sostuvo su lugar como titular, mientras que García tuvo buenos números con Barcelona y Kobel se destacó en Borussia Dortmund.

La lista completa de candidatos

Entre los restantes nominados figuran Édouard Mendy, campeón continental con Al-Ahli; Matvey Safonov, de Paris Saint-Germain; Yassine Bounou, figura de Al Hilal y Marruecos; y Vozinha, quien tuvo una actuación destacada con Cabo Verde en el Mundial.

El Trofeo Lev Yashin forma parte de los premios que acompañan al Balón de Oro y reconoce específicamente el rendimiento de los arqueros. La nominación vuelve a colocar a Dibu Martínez dentro de la consideración de France Football entre los mejores futbolistas de su puesto.

Con su inclusión entre los diez candidatos, el argentino buscará nuevamente un reconocimiento individual luego de otra temporada en la que tuvo protagonismo tanto con la Selección como en el fútbol europeo. El ganador será anunciado durante la ceremonia del Balón de Oro 2026.