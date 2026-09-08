Detectaron por primera vez en Argentina una nueva variante de Covid

El Boletín Epidemiológico confirmó tres casos del linaje BA.3.2 en residentes bonaerenses. Todos evolucionaron favorablemente y, hasta el momento, la variante no representa un riesgo adicional sustancial para la salud.
El Boletín Epidemiológico Nacional confirmó la detección por primera vez en Argentina del linaje BA.3.2 de Covid-19, luego de que la vigilancia genómica identificara tres casos en residentes de la provincia de Buenos Aires. Las autoridades sanitarias indicaron que todos evolucionaron favorablemente y que, hasta el momento, la variante no representa un riesgo adicional sustancial para la salud.
Los casos fueron identificados mediante la vigilancia genómica realizada por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán”. Las muestras analizadas correspondieron al período comprendido entre el 26 de abril y el 18 de julio de 2026.
Durante ese lapso se secuenciaron 21 genomas de SARS-CoV-2 y tres de ellos, equivalentes al 14% de las muestras estudiadas, correspondieron al linaje BA.3.2. Uno de los pacientes necesitó internación debido a la presencia de comorbilidades previas, aunque posteriormente evolucionó favorablemente, al igual que los otros dos casos.
Qué se sabe sobre la variante BA.3.2
De acuerdo con el informe epidemiológico, BA.3.2 fue detectada por primera vez en noviembre de 2024 en Sudáfrica y desciende de Ómicron BA.3. A nivel internacional fue clasificada como una Variante Bajo Monitoreo (VUM).
Hasta el momento de la elaboración del reporte, dentro de la Región de las Américas se habían registrado casos en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Costa Rica y Guyana Francesa. La aparición del linaje en Argentina llevó a las autoridades a reforzar la importancia de mantener la vigilancia genómica para seguir su comportamiento.
La evaluación disponible determinó que BA.3.2 no representa actualmente un riesgo adicional sustancial para la salud pública. Sin embargo, Salud consideró necesario continuar observando indicadores relacionados con su transmisibilidad, severidad y eventual impacto sobre las medidas de prevención y control.
Cómo está la circulación de Covid y otros virus respiratorios
Más allá de la detección de la nueva variante, el Boletín Epidemiológico señaló que la circulación de SARS-CoV-2 continúa en niveles bajos y estables en Argentina. El panorama de los demás virus respiratorios también se mantiene dentro de los valores esperados para esta época del año.
Los casos de influenza y neumonía continuaron descendiendo después de los picos registrados durante las semanas epidemiológicas 21 y 22. Las bronquiolitis en menores de dos años, en tanto, estabilizaron la tendencia ascendente observada entre las semanas 15 y 29.
Entre los pacientes internados predominó el virus sincicial respiratorio (VSR), con 316 casos positivos informados durante las últimas cuatro semanas analizadas. En el mismo período se registraron 30 casos confirmados de influenza entre personas hospitalizadas.
La situación del dengue
El reporte sanitario también indicó que no se registraron nuevos casos confirmados de dengue. Desde el inicio de la temporada 2026-2027 fueron notificados 352 casos sospechosos, de los cuales solamente dos resultaron confirmados.
Otros cinco fueron clasificados como probables, 213 fueron descartados y 132 permanecían en estudio. En cuanto a la fiebre chikungunya, se contabilizaron 83 notificaciones sospechosas durante la temporada y tres casos continuaban clasificados como probables en la provincia de Salta.