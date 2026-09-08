El Gobierno nacional aumentó las becas deportivas de alto rendimiento

El Gobierno actualizó desde septiembre los montos para atletas, entrenadores y profesionales vinculados al alto rendimiento. La nómina mensual de beneficiarios demandará $525,7 millones.
El Gobierno nacional actualizó los montos de las becas deportivas destinadas a atletas de alto rendimiento, entrenadores y profesionales vinculados al deporte, con vigencia desde el 1º de septiembre de 2026 y hasta el 31 de marzo de 2027. Además, autorizó el pago de $525.764.976 para los beneficiarios correspondientes a septiembre.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 139/2026 de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, encabezada por Daniel Scioli. La actualización comprende también a responsables técnicos administrativos y beneficiarios de los Juegos Deportivos Nacionales Evita.
Dicha resolución modifica los cuadros de categorías y las sumas que habían sido establecidas desde el 1º de abril de este año. Según los fundamentos oficiales, las áreas deportivas propusieron incrementar los valores frente a las necesidades económicas que implica la preparación de los representantes argentinos para las próximas competencias internacionales.
Cuánto destinará el Gobierno a las becas
Para septiembre, la Secretaría aprobó una nómina de atletas de alto rendimiento, entrenadores nacionales, profesionales de las ciencias aplicadas al deporte, responsables técnicos administrativos y beneficiarios vinculados a los Juegos Evita. En conjunto, las becas representarán $525.764.976.
El dinero será liquidado mediante transferencias a las cuentas bancarias correspondientes y los gastos serán afrontados con las partidas presupuestarias específicas asignadas al área.
La actualización se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027. El Gobierno fundamentó la decisión en el comienzo de un nuevo ciclo olímpico después de París 2024, cuyo principal horizonte serán los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Las competencias que aparecen en el horizonte
Entre las próximas citas deportivas, la resolución mencionó los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 y los Juegos Suramericanos de Playa 2027, además de otras competencias nacionales, continentales y mundiales.
Según explicó el organismo, ese proceso requiere concentraciones, giras de entrenamiento y participación en campeonatos. También remarcó que competir en certámenes que otorgan puntos para los rankings internacionales depende, en buena medida, del respaldo económico disponible para afrontar la preparación y los viajes.
El esquema nacional se complementa con otros mecanismos de apoyo al alto rendimiento. El ENARD informó recientemente financiamiento para deportistas y seleccionados argentinos que participarán durante septiembre y octubre en campeonatos mundiales, panamericanos y giras internacionales de diferentes disciplinas.
Quiénes reciben las becas
La resolución indicó que la continuidad o incorporación de cada beneficiario fue evaluada bajo criterios técnicos y deportivos, teniendo en cuenta antecedentes, desempeño y proyección dentro del sistema nacional de representación.
Asimismo, la normativa incorporó un anexo con las altas y bajas respecto de la nómina correspondiente a agosto y otro documento con los montos individuales asignados para septiembre.
La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes quedó facultada para administrar estas ayudas luego de los últimos cambios en la estructura del Gobierno nacional. La Resolución 139/2026 entró en vigencia con los nuevos valores establecidos desde el inicio de septiembre.