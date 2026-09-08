Falleció reconocido productor y manager de artistas del cuarteto cordobés

El ambiente de la música popular cordobesa está de luto tras conocerse el fallecimiento de Marcos Farías, de extensa trayectoria en el circuito del cuarteto provincial.
El mundo del cuarteto está de luto al conocerse el fallecimiento de Marcos Farías, una de las figuras más influyentes y respetadas del circuito artístico de la provincia de Córdoba.
El reconocido empresario y mánager de artistas, de 55 años, se desempeñaba además como dueño y fundador de la emisora Radio Máxima (89.3 FM), y venía dando batalla contra una grave enfermedad que finalmente desencadenó su deceso en las últimas horas.
La triste noticia generó una enorme e inmediata conmoción en todo el sector del espectáculo y la radiofonía de Córdoba. La noticia fue confirmada por su padre Emeterio Farías en diálogo con La Voz, quien detalló muy acongojado el doloroso y veloz proceso de deterioro de la salud de su hijo.
Según pudo precisar, hace apenas un mes le habían detectado un cáncer de hígado y, desafortunadamente, los profesionales de la salud no pudieron hacer nada frente al avanzado estado de su cuadro.
Con una trayectoria extensa en el circuito del entretenimiento cordobés, Marcos Farías era considerado por sus pares como un referente ineludible en lo que respecta a la producción de espectáculos masivos y la gestión de carreras artísticas dentro de la escena de la música tropical y cuartetera provincial. Farías se destacó por impulsar la proyección de numerosos referentes de la música popular, consolidándolos en los escenarios más trascendentes, menciona La Voz.
Asimismo, logró forjar un espacio de comunicación propio de gran valor para la difusión del género cuartetero a través de Radio Máxima, convirtiéndose en un puente indispensable entre las bandas, los solistas y el gran público cordobés.
Apenas se confirmó oficialmente su fallecimiento, referentes de la industria del espectáculo, músicos locales, colegas de producción y miles de seguidores del cuarteto volcaron su inmensa tristeza en las redes sociales, multiplicando las muestras de despedida y las condolencias para su familia en este durísimo momento.
El último adiós a Marcos Farías
Ante este doloroso escenario, el círculo íntimo del empresario agradeció públicamente a toda la comunidad y a los seguidores por el inmenso respeto y el acompañamiento brindado en estas horas dolorosas.
Según informaron desde el entorno familiar a este medio, el velatorio de Marcos Farías se llevará a cabo durante la jornada de hoy, de 12 a 17, en el cementerio Parque de la localidad de Villa Allende.
Por el momento, la programación de Radio Suquía y Radio La Red Córdoba fueron levantadas en señal de respeto a la familia.
La emotiva carta que publicaron Q'Lokura y Ulises Bueno
Nico Sattler y Chino Herrera de Q'Lokura publicaron una foto junto a Farías y escribieron una extensa carta de despedida. "Estamos ante una pérdida que deja un enorme vacío en todos quienes tuvimos el privilegio de compartir tantos años junto a él", escribieron al comienzo del mensaje.
Los cantantes remarcaron el dolor que sienten tras su partida, pero las ganas de poder dar a conocer este nuevo desafío en el que lo homenajearán a lo grande.
"La vida nos pone hoy frente a uno de los momentos más difíciles de nuestras carreras, pero también tenemos por delante, posiblemente, el más grande de nuestros anuncios. Y vamos a realizarlo como vos hubieras querido: con la misma pasión, entrega y entusiasmo que siempre nos transmitiste", señalaron.
"Ese escenario también va a ser tuyo. Vamos a vivirlo con la pasión, la entrega y la alegría que siempre nos transmitiste, sabiendo que en cada paso que demos habrá algo de vos acompañándonos. Será nuestra manera de honrar tu historia, tu legado y agradecerte, una vez más, por todo lo que dejaste en nosotros", cerraron.
“Gracias por todo”
Por su parte Ulises Bueno, despidió a Marcos con palabras cargadas de respeto y gratitud. “Hoy toca despedir a alguien que fue parte de mi camino, alguien a quien le debo momentos, enseñanzas y recuerdos que voy a llevar siempre conmigo”, escribió a través de un comunicado desde sus historias de Instagram.
Además, el cantante acompañó a la familia del productor en este momento de dolor. “Abrazo fuerte a su familia y a todos sus seres queridos en este momento de tanto dolor”, agregó.
Para cerrar, Ulises le dejó una última frase de despedida: “Gracias por todo, Marcos. Que descanses en paz”.